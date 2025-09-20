El Real Unión jugó con fuego pero no se quemó

El Real Unión salió como un torrente a jugar su tercer partido de liga. Tres ocasiones en los seis primeros minutos de juego, incluido ... un poste y una parada a bocajarro del meta rival, indicaron que los txuribeltz no estaban por la labor de ceder puntos en casa esta vez.

En esa dinámica, y después de haber acumulado un par de opciones más, llegó el gol en el minuto 15. En la jugada reconstruida tras despejar la Mutilvera un corner, otro más, el enésimo centro al área de los txuribeltz sí dio fruto, no a la primera, pero sí a la segunda intentona de Peru Ruiz dentro del área chica. Los irundarras siguieron dominando de forma abrumadora hasta el descanso, acumulando ocasiones, pero sin convertir ninguna otra.

Real Unión Tena;Fontán, Hugo, Molina, Mateo;Gaubeka (De la Mata, m. 58);Unai García (Iradi, m. 70), Arruti (Miguélez, m. 70), Mecerreyes (Laken Torres, m. 84), Musta (Telle, m. 58);Peru Ruiz 1 - 1 Mutilvera Ángel Fraga;Iker González Roncal, m. 84), Morte (Lizarraga, m. 24), Ciaurriz, Grande, Galhardo;Adanaz, Aranguren;Arocena (Banzo, m. 67), Goñi (Blunda, m. 45), Telletxea (Martínez de Lizarrondo, m. 84) Goles: 1-0, Peru Ruiz, min. 15. 1-1, Aranguren, min. 80. 2-1, Telle, min. 90+1. 3-1, Laken Torres, min. 96.

Árbitro: Alberto Martín, asistido por Alberto Lázaro y Jorge Fle. Amonestó a Ciaurriz, González y Lizarraga de la Mutilvera

Como si quisiera hacer buena la máxima futbolera que castiga a quien perdona, el Mutilvera le fue ganando terreno al equipo local, desnivelando el campo a su favor, acercándose cada vez con más peligro, hasta que en el 80 logró un empate que con todo, se antojaba mérito excesivo para los navarros y castigo incomprensible para los locales.

Pero el animal competitivo que está construyendo Ramsés Gil se revela ante las situaciones adversas. Telle en el 91 tras una gran combinación entre Laken Torres y Peru Ruiz, y el propio Torres en el 95 tras pelear un balón en área rival hasta la extenuación, hicieron justicia en el marcador.