Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peru Ruiz firmó gol y asistencia.
Segunda RFEF

El Real Unión jugó con fuego pero no se quemó

Recuperó en el añadido una victoria que pareció esfumarse tras el empate de la Mutilvera en el 80

Iñigo Morondo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El Real Unión salió como un torrente a jugar su tercer partido de liga. Tres ocasiones en los seis primeros minutos de juego, incluido ... un poste y una parada a bocajarro del meta rival, indicaron que los txuribeltz no estaban por la labor de ceder puntos en casa esta vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    Descuelgan del puente del Kursaal a los dos manifestantes propalestinos
  9. 9

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  10. 10

    Noches movidas en Amara Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Real Unión jugó con fuego pero no se quemó

El Real Unión jugó con fuego pero no se quemó