Un gol tardío deja al Beasain sin puntuar en Logroño El esfuerzo de un defensivo equipo guipuzcoano se fue al traste en el 85' ante una superior UD Logroñés en Las Gaunas (2-1)

Sergio Domínguez (ADG) Logroño Domingo, 12 de octubre 2025, 22:54 Comenta Compartir

El Beasain no pudo sumar nada positivo en el Nuevo Las Gaunas, pese a adelantarse con gol de Bengoetxea, contra uno de los colíderes del grupo 2. No pudo hacer valer la ventaja en el marcador y la UD Logroñés le remontó en la segunda parte para poner el 2-1 definitivo con un gol de Otadui cerca del final.

El conjunto local, dirigido por un técnico nacido en Beasain como Unai Mendia, buscó el protagonismo con balón, para hacer valer que jugaba delante de su afición. Aunque pudo generar alguna llegada, sobre todo a través de Joel Febas, la primera gran ocasión del partido fue para el equipo beasaindarra y acabó en el fondo de la red.

Recibió Bengoetxea un balón entre líneas en el sector zurdo, en un lance que pilló por sorpresa a la defensa blanquirroja. Controló, se giró y la cruzó al palo alejado para que el guardameta local Daza no pudiera llegar.

La respuesta de la escuadra logroñesa no se hizo esperar, aunque Artetxe consiguió despejar una doble ocasión de Urki y Anai que la afición local ya celebraba como el gol del empate. El asedio local era continuo hasta que, en el minuto 25, el colegiado paró el partido por un incidente médico en el fondo sur del estadio.

Imposible resistencia

Reanudado el juego, la hoja de ruta del conjunto dirigido por Mikel Arruabarrena siguió siendo clara. Una vez que se puso por delante, el reto era resistir las embestidas de su adversario, presionando arriba cada vez que fuera posible. Justo así llegó la ocasión de Mendia. En el minuto 40, el Beasain consiguió robar el balón en la frontal de la UDL, pero el disparo salió muy centrado y Daza lo atrapó.

Luego el conjunto riojano y parte de la afición reclamaron una mano en el área del Beasain. que pareció bastante clara. El colegiado, en cambio, no la consideró punible y con el mismo marcador de 0-1 terminó la primera mitad.

La segunda comenzó de la misma forma que la anterior, con el equipo rojiblanco tratando de dominar a través de la posesión, pero sin incomodar al Beasain. Al menos durante unos pocos minutos. Luego la escuadra riojana sí que estuvo a punto de empatar con una ocasión de Joel Febas a pase de Manex. Artetxe detuvo de nuevo.

El delantero de la UD Logroñés tuvo una ocasión todavía más clara pasada la hora de partido, en la que Lazcano se tiró con todo para sacarla, cuando el balón ya había superado la posición del cancerbero.

Mikel Arruabarrena dio entrada a Beñat González, Lizaso y Pita en dos tandas, buscando seguramente piernas frescas, sin que fuera suficiente para aguantar el empate. Una acción por la banda izquierda, con centro al área, acabó en dejada brillante de Manex y gol de Joel Febas, que ya había tenido varias con anterioridad, para poner las tablas en el marcador.

El desgaste del partido y de un esfuerzo netamente defensivo fue haciendo mella en el Beasain, que lo terminó de pagar a falta de cinco minutos para el final. Otadui puso el definitivo 2-1, un marcador con el que la escuadra beasaindarra se mantiene como farolillo rojo del grupo.

La ficha del partido

UD Logroñés: Daza; José Val (Aitor Pascual, min. 71), Larrea, Cabetas, Iñaki; Benítez, Quique Rivero (Miguel Marí, min. 71), Urki (Santana, min. 59); Anai (Otadui, min. 59), Manex y Joel Febas (Lhery, min. 80).

Beasain: Artetxe; Beñat Almandoz, Lazcano, Sansi, Domenic (Fernandorena, min. 83); Elorza (Pita, min. 66), Huete, Sanz (Lizaso, min. 60), Bengoetxea; Lorea (Gaztañaga, min. 85) y Mendia (Beñat González, min. 60).

Árbitro: López García (Comité castellano y leonés). Enseñó amarilla al local José Val y a los visitantes Sanz, Lorea, Bengoetxea y Pita.

Goles: 0-1 Bengoetxea (min. 14). 1-1 Joel Febas (min. 68). 2-1 Otadui (min. 85).

Campo: Nuevo Las Gaunas. 3.246 espectadores.