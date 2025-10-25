Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arruti y Tellechea presionan a un jugador del Sestao River, el fin de semana pasado en Gal. R. U. C.
Eibar B-Real Unión

Eibar B y Real Unión miden fuerzas en Areitio en un nuevo derbi guipuzcoano de Segunda RFEF

Edu Prieto

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:16

Eibar B y Real Unión afrontan este sábado (19.00) un nuevo derbi guipuzcoano dentro del grupo II de Segunda RFEF. Lo hacen con sensaciones ... opuestas, porque los armeros vienen de imponerse al Beasain en Loinatz y los fronterizos cayeron en el Stadium Gal ante el Sestao en un partido muy pobre del conjunto de Ramsés Gil. «El disgusto no te lo quita ni Dios», apuntó ayer el técnico sobre la resaca que dejó ese duelo, recociendo después que «al segundo día ya estábamos funcionando y pensando en el siguiente».

