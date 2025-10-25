Eibar B y Real Unión miden fuerzas en Areitio en un nuevo derbi guipuzcoano de Segunda RFEF

Eibar B y Real Unión afrontan este sábado (19.00) un nuevo derbi guipuzcoano dentro del grupo II de Segunda RFEF. Lo hacen con sensaciones ... opuestas, porque los armeros vienen de imponerse al Beasain en Loinatz y los fronterizos cayeron en el Stadium Gal ante el Sestao en un partido muy pobre del conjunto de Ramsés Gil. «El disgusto no te lo quita ni Dios», apuntó ayer el técnico sobre la resaca que dejó ese duelo, recociendo después que «al segundo día ya estábamos funcionando y pensando en el siguiente».

En los unionistas, que no vencen desde hace un mes y solamente han conseguido cinco tantos en siete jornadas, preocupa especialmente el aspecto realizador. Exceptuando el choque de la pasada jornada, en el que los txuribeltz no dispararon a puerta, el preparador del Real Unión señaló a ese respecto que «lo normal es que el equipo genere mucho y tenga la posibilidad de hacer goles. Lo que pasa es que no estamos acertando. Tenemos que insistir por ahí, en la definición en el área, porque de nada sirve generar si al final no conviertes».

El segoviano tendrá a todos sus hombres disponibles para la cita que se celebrará en Areitio a excepción de Peru Ruiz, baja de larga duración. David Fernández, lesionado en el calentamiento del partido ante el Ebro, se incorporó este viernes al grupo y está en disposición de entrar en la convocatoria si el entrenador lo estima oportuno.

El encargado de abrir la jornada será el Beasain, que visitará a partir de las 16.30 horas a una Mutilvera que también se encuentra en descenso.