El Beasain se queda a las puertas de puntuar en su visita a Urritxe en un duelo igualado que se ha decidido por pequeños detalles ... a favor del Amorebieta. Los del Goierri, tras un arranque complicado en el que han encajado dos goles en apenas dos minutos, han reaccionado con personalidad y han dispuesto de ocasiones para igualar el encuentro, aunque no han tenido recompensa.

El conjunto guipuzcoano ha arrancado algo impreciso y se ha visto superado en intensidad durante los primeros compases. El Amorebieta ha sabido aprovechar ese tramo inicial para adelantarse en el marcador: primero Zorrilla, gracias a un balón suelto en el área y, solo dos minutos después, Castañeda, ampliando distancias desde el punto de penalti tras una rápida recuperación local.

Amorebieta Altamira; H. Rodríguez (Mendibe, 68'), Ceballos (Elías, 57'), Entrecanales, Odei, Castañeda; Ituarte, Marouane (Fausto Tienza, 87'), Arzalluz; Zorrilla (Reka, 68'), Etxaniz (Torrico, 57'). 2 - 1 Beasain Arteche; Almandoz, Huete, Sansinenea, Lazcano (Gaztañaga, 59'); Eñaut (Lizaso, 46'), Cristian (Dominik, 59'), Zubillaga, Aitor Lorea (Elorza, 79'); Eizagirre, Bengoetxea. Goles 1-0, min. 27: Zorrilla; 2-0, min. 29: Castañeda (pen.); 2-1, min. 46: Lorea.

Árbitro Mario Pacheco. Amonestó a Ceballos, Ituarte, Marouane,Eñaut, Lizaso, y Zubillaga.

Al Beasain le ha costado reaccionar. Lo ha intentado con un par de disparos lejanos por parte de Eñaut, que se han marchado rozando el palo, y de Bengoetxea, bien resuelto por Altamira. A falta de cinco minutos para el descanso, la acción para la polémica. El colegiado ha pitado una falta en la frontal, pero a instancias de su asistente ha acabado decretando penalti ante las protestas de los vizcaínos. Bengoetxea ha lanzado, pero Altamira le ha adivinado el lanzamiento y ha salvado con una gran intervención el tanto.

El paso por vestuarios le ha sentado bien al Beasain. Nada más comenzar el segundo tiempo, Aitor Lorea ha firmado un gran tanto de vaselina tras una salida de Altamira, recortando distancias en el marcador (min. 46) y metiendo de lleno al equipo en el partido. El Amorebieta ha ido equilibrando el juego con el paso de los minutos. Así, ha logrado perforar por dos veces la portería rival, pero los tantos de Etxaniz y Torrico no han subido al marcador por estar en fuera de juego. El cuadro zornotzarra ha sabido gestionar su escueta renta para hacer que pasen los minutos en el verde.