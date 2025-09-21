Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
Un jugador del Beasain conduce el balón ante un rival.

Segunda Federación

El Beasain roza el empate en Amorebieta

El conjunto vagonero logra reaccionar tras un mal arranque de partido pero no le es suficiente para puntuar en su visita a Urritxe

Fernando Romero

Amorebieta

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:12

El Beasain se queda a las puertas de puntuar en su visita a Urritxe en un duelo igualado que se ha decidido por pequeños detalles ... a favor del Amorebieta. Los del Goierri, tras un arranque complicado en el que han encajado dos goles en apenas dos minutos, han reaccionado con personalidad y han dispuesto de ocasiones para igualar el encuentro, aunque no han tenido recompensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  2. 2

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  3. 3

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  6. 6 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  7. 7 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Beasain roza el empate en Amorebieta

El Beasain roza el empate en Amorebieta