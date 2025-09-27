Beasain y Real Unión juegan hoy el primero de los seis derbis

Segunda RFEFBeasain y Real Unión juegan hoy el primero de los seis derbis
Se miden hoy en Loinaz y el Eibar B recibirá mañana al filial del Alavés
Álvaro Guerra
Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00
La cuarta jornada de Segunda RFEF ofrece hoy un plato fuerte en Loinaz. Beasain y Real Unión disputan el primer derbi guipuzcoano (16.30 ... horas) del curso en un partido que abrirá una serie de seis enfrentamientos entre los tres representantes del territorio en el grupo.
El conjunto de Goierri, colista del segundo grupo de la categoría, afronta el duelo con la necesidad de sumar sus primeros puntos de la temporada, tras un mal arranque donde solo ha conocido la derrota en las tres jornadas disputadas ante Tudelano (3-1), Ejea (2-3) y Amorebieta (2-1) en la última fecha.
En cambio, la realidad del Real Unión es muy distinta. Los de Irun, con experiencia reciente en Primera RFEF, pretenden reforzar su condición de aspirante serio al ascenso directo. Además, llegan al encuentro terceros en la tabla, con dos victorias frente a Amorebieta (0-1) y Mutilvera (3-1), y un empate sin goles contra el Tudelano. Por lo que el duelo se presenta decisivo tanto para unos como para otros.
Más allá del derbi, el Eibar B recibirá mañana en Areitio al Alavés B a las 12.00 horas. Con una victoria y dos derrotas, los dos filiales llegan al choque con tres puntos. Es un partido crucial para ambos puesto que a cualquiera de los dos equipos una victoria les colocaría en la zona media-alta de la tabla, alejándolos así de la parte baja.
El filial armero, por tanto, tiene la oportunidad de demostrar que puede ser un equipo competitivo en un grupo exigente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.