Beasain y Real Unión juegan hoy el primero de los seis derbis

La cuarta jornada de Segunda RFEF ofrece hoy un plato fuerte en Loinaz. Beasain y Real Unión disputan el primer derbi guipuzcoano (16.30 ... horas) del curso en un partido que abrirá una serie de seis enfrentamientos entre los tres representantes del territorio en el grupo.

El conjunto de Goierri, colista del segundo grupo de la categoría, afronta el duelo con la necesidad de sumar sus primeros puntos de la temporada, tras un mal arranque donde solo ha conocido la derrota en las tres jornadas disputadas ante Tudelano (3-1), Ejea (2-3) y Amorebieta (2-1) en la última fecha.

En cambio, la realidad del Real Unión es muy distinta. Los de Irun, con experiencia reciente en Primera RFEF, pretenden reforzar su condición de aspirante serio al ascenso directo. Además, llegan al encuentro terceros en la tabla, con dos victorias frente a Amorebieta (0-1) y Mutilvera (3-1), y un empate sin goles contra el Tudelano. Por lo que el duelo se presenta decisivo tanto para unos como para otros.

Más allá del derbi, el Eibar B recibirá mañana en Areitio al Alavés B a las 12.00 horas. Con una victoria y dos derrotas, los dos filiales llegan al choque con tres puntos. Es un partido crucial para ambos puesto que a cualquiera de los dos equipos una victoria les colocaría en la zona media-alta de la tabla, alejándolos así de la parte baja.

El filial armero, por tanto, tiene la oportunidad de demostrar que puede ser un equipo competitivo en un grupo exigente.