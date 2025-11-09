Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Crónica

Basconia-Real Unión (0-1)

Un gol de Laken Torres imparte justicia en Artunduaga

Juan Carlos Grande

Basauri

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:18

El Real Unión se llevó un merecido, aunque corto, triunfo de su visita al campo del Basconia. Los pupilos de Ramsés Gil marcaron el ritmo ... del partido y sólo en los diez últimos minutos la escuadra vizcaína fue capaz de crear peligro ante la meta defendida por Lander. Lo demás fue coser y cantar para el conjunto guipuzcoano. Únicamente la corta diferencia, tras el tanto de Laken Torres, ofreció dudas en la recta final del choque. Con la victoria, segunda seguida a domicilio, el cuadro irundarra está a un solo punto de la zona de playoff.

