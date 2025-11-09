Basconia-Real Unión (0-1)

El Real Unión se llevó un merecido, aunque corto, triunfo de su visita al campo del Basconia. Los pupilos de Ramsés Gil marcaron el ritmo ... del partido y sólo en los diez últimos minutos la escuadra vizcaína fue capaz de crear peligro ante la meta defendida por Lander. Lo demás fue coser y cantar para el conjunto guipuzcoano. Únicamente la corta diferencia, tras el tanto de Laken Torres, ofreció dudas en la recta final del choque. Con la victoria, segunda seguida a domicilio, el cuadro irundarra está a un solo punto de la zona de playoff.

Basconia Simón; Danel, Larrea, Zarandona (Álex Carril, min. 75), Lekuna (Quintero, min. 85); Sola, Ellakuria, Arredondo (Ezpeleta, min. 85), Dani Pérez; Goñi (Diego Fernández, min. 85) y Peciña (Oyono, min. 66). 0 - 1 Real Unión Lander; Javi Fontán (Louakima, min. 73), Hugo, Molina, Mateo (Labaka, min. 73); De la Mata, Santi Miguélez (Laken Torres, min. 66); Unai García, Arruti, Tellechea (Mustapha, min. 79); y Soroeta (David Fernández, min. 79). Gol 0-1 Laken Torres (min. 75).

Árbitro Markotegi Latorre (Comité navarro). Amonestó al jugador local Lekuna y a los visitantes Molina, Arruti, Gaubeka (suplente), Soroeta, De la Mata, Lander, David Fernández y Louakima.

Campo Artunduaga. 300 espectadores.

El elenco de Bittor Llopis comenzó con la iniciativa del juego, aunque poco a poco el Real Unión se hizo dueño del centro del campo y protagonizó todo el peligro generado en la primera mitad. A un centro de Unai García desde la derecha no llegó Soroeta de cabeza por muy poco. El rechace lo empalmó Tellechea, pero la defensa local taponó el remate. Desde la derecha Javi Fontán asistió a Santi Miguélez, quien, en boca de gol, erró en su finalización ante Simón.

El Basconia no disparaba a la puerta de Lander y el cuadro unionista redobló su dominio. Mateo asistió a Santi Miguélez, que dejó de tacón a Tellechea dentro del área, obligando a Simón a lucirse con los pies para evitar el gol. El conjunto guipuzcoano llegaba con peligro y sólo le faltaba la magia de la precisión en el remate. Unai García lanzó un centro desde la derecha que era medio gol, pero no tuvo remate. El despeje lo aprovechó el propio Unai García, aunque Simón adivinó sus intenciones en el primer palo. Las ocasiones del cuadro de Gil se sucedían. Molina remató alto tras un saque de esquina. Y una nueva falta que lanzó Santi Miguélez al área metió el miedo en el cuerpo a un Basconia atenazado. El Real Unión seguía insistiendo, pero el gol no quiso llegar en el primer acto.

Tras el descanso, se repitió el mismo escenario sobre el césped. Al equipo vizcaíno le costaba sacar el balón jugado desde atrás debido a la presión del Real Unión. Tellechea fue taponado en una incursión por la izquierda. Los locales jugaban una y otra vez hacia atrás. Un centro de Unai García desde la derecha tropezó en un defensa y el balón se le envenenó a Simón, aunque lo pudo neutralizar. Arruti combinó con Soroeta, que disparó al lateral de la red. De la Mata asistió a Arruti, que campaba a sus anchas, y la defensa local evitó el gol.

Después, Tellechea no pudo solucionar un barullo en el área. El Basconia sólo probó suerte en una falta lejana de Goñi que atajó Lander. Los cambios le funcionaron a Ramsés Gil. Labaka metió un balón en profundidad a Tellechea, que, a su vez, asistió a Laken Torres que anotó el ansiado gol para decidir el encuentro después de infinidad de ocasiones. Arruti lanzó un córner peligroso y el balón cruzó el área del Basconia sin encontrar rematador para firmar el 0-2.

A falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, Llopis introdujo tres cambios y en la recta final el Basconia creó más peligro buscando la igualada que en todo el resto del partido. Dani Pérez intentó marcar con Lander fuera de la portería. Diego Fernández llegó a marcar, pero el árbitro anuló el tanto por un ajustado fuera de juego. Ellakuria no pudo empujar el balón en la línea de gol y de nuevo el propio Ellakuria disparó junto al poste en una prolongación que se le hizo muy larga al Real Unión tras haber perdonado mucho antes del 0-1.m