A Sarri le crecen los enanos

Martes, 26 febrero 2019

El tenso momento que se vivió el domingo en Wembley en la final de la Carabao Cup entre Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, y Kepa Arrizabalaga, portero del conjunto blue, es el último de los varios problemas que tiene el italiano al frente del club londinense. El Manchester City se impuso en la tanda de penaltis y se llevó el título copero, pero seguro que el partido no será recordado por el cuarto título que consigue Pep Guardiola como citizen.

El encuentro se fue a la prórroga. Mediada la segunda parte del último tiempo extra, Kepa se sentó en el césped después una acción bajo palos y empezó a estirar. Daba la sensación de que se le había subido el gemelo, pero el portero siguió en el césped. En la recta final del duelo sintió de nuevo que algo iba mal y reclamó la presencia del médico. El portero suplente, Caballero, llevaba tiempo calentando y Sarri mandó hacer el cambio. El argentino estaba listo para salir, pero el vizcaíno rechazó ser sustituido. Negaba con la mano una y otra vez y levantaba los dos pulgares. Su entrenador no daba crédito a lo que estaba viendo: el portero no quería ser sustituido.

Todo el mundo estaba pendiente de Kepa. Habló con el árbitro para decirle que estaba bien y el de Ondarroa transmitió su determinación de permanecer en el verde. Zola, técnico asistente, le gritaba desde la banda, con Sarri desesperado, pero el portero más caro del mundo solo pensaba en seguir jugando. En la tablilla se había encendido el número uno, el suyo, pero el cambio no llegó a producirse -el reglamento no obliga al jugador a salir del campo si no quiere-. El Chelsea y el City se fueron a los penaltis y el título voló a Manchester. Kepa paró una pena máxima a Sané y a punto estuvo de detener el tiro de Agüero. Hoy ya nadie se acuerda porque las imágenes del encontronazo han dado la vuelta al mundo.

Al acabar la final, todas las cámaras buscaban a Sarri. El italiano compareció ante los medios y trató de restarle importancia a lo ocurrido, en un gesto por cubrir al futbolista. «Lo de Kepa ha sido un gran malentendido. Yo quería que entrase Caballero porque tenía miedo de que a Kepa le afectasen los calambres, pero el médico me dijo que no eran calambres». Añadió, eso sí, que «tenía razón en seguir si estaba bien, pero se comportó de manera incorrecta. No vamos a multarle, pero hablaré con él». Minutos después Kepa dio su versión a través de las redes sociales. Pidió disculpas por la mala imagen dada y coincidió con el técnico en que todo había sido una confusión. «En ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico. Ha sido un malentendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por un título».

Cuestionado y sin fichajes

El debut de Sarri en la Premier no está siendo nada fácil. Tras un inicio de liga esperanzador, el equipo ha ido a menos y hay división entre el técnico y la plantilla. Los blues marchan sextos en Liga. Además de perder la Carabao Cup, hace una semana fueron eliminados por el United de la FA Cup y en su visita al City en Liga perdieron 6-0.

Por si fuera poco, la semana pasada se conoció la sanción impuesta al Chelsea por la FIFA de no poder fichar jugadores en las próximas dos ventanas de mercado por sus irregularidades en la incorporación de jugadores menores. La suspensión supone un golpe duro para el club inglés, que no podrá fichar jugadores en los próximos mercados de verano e invierno, mientras algunos de sus futbolistas como Eden Hazard quieren cambiar de aires.