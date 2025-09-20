Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ronaldinho, durante un partido benéfico. Afp
Balón de Oro

Ronaldinho será el encargado de entregar el Balón de Oro

La leyenda del Barcelona y del PSG otorgará el galardón al ganador del duelo entre Ousmane Dembelé y Lamine Yamal

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:30

Este próximo lunes se celebra una de las noches más esperadas en el mundo del fútbol. El Théâtre du Châtelet de París volverá a ser escenario de la gala del Balón de Oro 2025, el premio más prestigioso que puede recibir un futbolista a nivel individual. La incognita sobre quien será el ganador sigue en el aire, pero a la espera de conocerlo se ha despejado una de las dudas: Ronaldinho será el encargado de entregarlo.

La elección de Ronaldinho, una leyenda tanto del Barcelona como del PSG, parece una estrategia para seguir manteniendo en el aire quién será el ganador del trofeo en el duelo de favoritos entre Ousmane Dembelé, futbolista del PSG, y el barcelonista Lamine Yamal.

La designación de Ronaldinho para entregar el Balón de Oro sorprendió en un primer momento, ya que Hristo Stoichkov había asegurado en un par de ocasiones que él sería el encargado de otorgar el galardón.

El duelo está servido

Dembelé ha firmado su mejor año tanto a nivel personal como colectivo. Ha anotado 35 goles y repartido 16 asistencias en 53 partidos, prácticamente una participación directa de gol por partido. A estas cifras hay que sumar que ha levantado cinco trofeos: la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa.

Por su parte Lamine tampoco se queda atrás. El joven canterano azulgrana ha batido todos los registros posibles a su edad. 18 goles y 25 asistencias para el español en 55 partidos, además, le ganó la partida en la Nations League a Dembelé y sumó todos los títulos domésticos (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España). El duelo está servido para una noche en la que París ya se prepara para lo más grande.

