Tres puntos de sutura para el Real Unión

Iñigo Morondo Irun Domingo, 9 de marzo 2025, 18:24 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

El Real Unión tenía claro que derrotar al Arenteiro pasaba por quitarle el balón, la herramienta con la que los gallegos están construyendo su productiva ... temporada. Los visitantes, esta vez, aleccionados por la historia reciente del césped del Stadium Gal, no estaban por la labor de desarrollar en extremo su fútbol de toque. Los locales se centraron en que no pasara nada que no fuera a su favor y mostraron dificultades para llevar su juego combinativo al otro lado de la medular; su rival buscó más un robo alto que elaborar juego.

Con todo, hubo ocasiones en una y otra área. Los sistemas podían ser férreos porque los entrenadores saben del nivel individual de los suyos. Ferreiro y Pascu, en una jugada ensayada en un córner, y Enol en una transición tras pérdida unionista, avisaron antes del cuarto de hora. Real Unión Wright; Quintana, Domínguez (Sergio Santos, m.45), Joan Puig, Munroe; Vidorreta (Bilbao, m. 35), Rivero (Cayarga, m. 59);Eimil (Obieta, 74), Garrido (Asier Benito, m. 74), Aranzabe;S. Benito. 1 - 0 Arenteiro Diego García; Luca (Jordán, m.66), Simao (Cruz, m.83), Diori, Borge, Pascu;Rivelott (Esteban, m. 80), Prendes;Enol (Cuellar, m.66), Baselga (Luis Fernández, m. 83), Ferreiro. Gol 1-0, m. 53: Rivero de penalti.

Árbitro Fernández Buergo. Amonestó a Ferreiro, Bilbao y Obieta. Expulsó con roja directa a Diori en el minuto 61. Para los txuribeltz, el primer tiempo, ofensivamente, dejó jugadas de casi peligro. Diego García al sacar un uno para uno a Sergio Benito dejó el balón en los pies de Aranzabe, pero todo quedó anulado por fuera de juego. Con García fuera palos, los irundarras no consiguieron ganar ninguno de los tres duelos en la frontar del área rival. La más dolorosa fue un derribo claro sobre Eimil que dentro del área había ganado la posición a Simao en un balón en profundidad. Ni árbitro ni línea lo consideraron penalti. A la media hora, una mala caída causó una luxación de codo a Vidorreta, baja clave para el cuadro irunés, a ver por cuánto tiempo. Antes del entretiempo, se dispararon las pulsaciones. Primero, una diagonal de Eimil en el área acabó con un remate interrumpido por un defensa. A la contra, Baselga se vio encarando a Wright a 30 metros de la meta y el inglés desvió con las piernas el intento del zaragozano. En el segundo tiempo el Real Unión estuvo más acertado a la hora de combinar los pases en zona de salida con balones profundos a un Sergio Benito al que ahora sí conseguían encontrar. En uno de ellos, Benito combinó con Garrido, que cayó ante la entrada de Simao. Mucho más dudosa que la de Eimil, esa entrada sí fue señalada como penalti y Rivero convirtió. Otro balón profundo a Benito causó la roja a Diori en el 60, pero Arenteiro no acusó el golpe y persiguió con tenacidad pero sin fruto la igualada. Así el Real Unión puso fin a una racha de tres derrotas que podía empezar a tener mala pinta de haber durado otra semana.

