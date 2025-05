El Real Unión saca los tres puntos que necesitaba con el acierto de Sergio Benito

Iñigo Morondo Irun Sábado, 3 de mayo 2025, 22:46 Comenta Compartir

Bien está lo que bien acaba y lo de ayer del Real Unión no podía acabar mejor porque nada había mejor que una victoria y sumar tres puntos. Todo lo demás, haberlo hecho con más ventaja, con más calma, con más antelación, son lujos y no está la situación para lujos. Está para ponerse el mono de trabajo y sumar lo que hay que sumar como sea.

Real Unión Wright; Vidorreta, Olaortua, Domínguez, Joseca; Bilbao, Rivero; Sergio Benito, Garrido (Cayarga, m. 69), San Bartolomé (Aranzabe, m. 61); Obieta. 1 - 0 SD Tarazona Yoel Ramírez; López (Romero, m. 87), Camus, Trilles, Murria, Chechu (Llacer, m. 69); Cedeño, Rico (Areso, m.77), Agüero (Mena, m. 77); Rivas (Mikel Pradera, m. 69), Fuentes. Gol: 1-0, min. 82, Sergio Benito.

Árbitro: Clemente Manrique.

No fue un partido brillante ni fue el Real Unión un equipo echado para adelante sin remilgos a pesar de que tenía que ganar. Se lo tomaron con calma los de Carbó, con tanta que por momentos, rayada la hora de juego, hubo fieles en la grada que se empezaron a impacientar. Pocas ocasiones habían creado los suyos y sentían que, en apariencia, eso no estaba generando inquietud ni en el verde ni en el banquillo. Porque hasta el segundo tiempo, de los acercamientos txuribeltz al área rival pocos merecían calificativo de ocasión. Ya en el segundo sí lo fue la vaselina que sacó Sergio Benito en una carrera entre dos rivales para intentar aprovechar el balón largo que le había metido Vidorreta. El tiro se fue alto, pero no tanto, porque el balón aterrizó en la parte de arriba de la red. Aún hubo una mejor cuando Aranzabe centró raso al punto de penalti donde Obieta se había hecho sitio y su remate cruzado abajo lo despejó Ramírez con un paradón.

El estallido se produjo en el 82. Gal, con muy buena entrada, gritó con todas sus fuerza el gol de Sergio Benito. El madrileño recibió en el área el pase de Cayarga desde el lado derecho, la chutó rasa a la base del poste y el rebote fue hacia dentro. Un Real Unión que había defendido con suficiencia no tuvo problema en parar el tibio intento de reacción del Tarazona.