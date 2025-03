El Real Unión quiere seguir su escalada en el siempre difícil campo de Urritxe

Iñigo Morondo Sábado, 1 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Real Unión visita esta sábado (20.00 horas) al colista sin nada que invite a pensar que su actual posición en la tabla ... supongo lograr un resultado positivo seguro. el Amorebieta está diseñado para luchar por el ascenso y por tanto no vale confiarse. Solo que un mal arranque de liga ha condicionado su temporada. Desde que cambió de entrenaor y Natxo González tomó las riendas «llevan 14 partidos y no han perdido en casa», recordó ayer el entrenador del Real Unión, Albert Carbó. Quienes conocen Urritxe saben que es un campo especial por medidas, por condiciones, y que los partidos allí se suelen jugar de otra manera. «Pero lo que hemos visto de este nuevo Amorebieta es que no es el de años anteriores. Lo que hemos analizado es un equipo con jugadores con capacidad técnica alta y cierto atrevimiento con balón. No esperamos un juego de balones directos».

Los jugadores txuribeltz llegan bien al choque, según detalla el entrenador. «Levantarse de una derrota en el último minuto en un partido que has competido los 90 minutos es más fácil que después de derrotas, como la de Arenteiro, en las que te vas con malas sensaciones». Ahora «las sensaciones son buenas. Si jugamos como contra el Celta B y contra la Real B, estaremos siempre más cerca de ganar que de perder». Carbó señaló que el Real Unión se desplaza a Amorebieta «con varios factores positivos que nos van a ayudar a hacer un buen partido» y entre todos destacó el apoyo de la afición. «Soy consciente de que ya hay dos autobuses de aficionados que se van a desplazar. Contar con su apoyo es muy importante para el equipo». Sanse-Athletic, mañana Por otra parte, el Sanse recibe mañana a las 12 horas en Zubieta al Athletic. El filial txuri urdin está en posiciones de playoff, con un juego atractivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión