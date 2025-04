El Real Unión despierta demasiado tarde en Ponferrada

Gabriel Requejo Domingo, 6 de abril 2025, 17:43 | Actualizado 17:54h. Comenta Compartir

El Real Unión ha caído derrotado este domingo en El Toralín (3-1), en gran medida por los dos goles recibidos antes de cumplirse los ... veinte primeros minutos de partido. Borja Valle, que ha repitido luego, y Cortés han marcado para la Ponferradina y Obi ha reducido diferencias con un latigazo desde fuera del área. El equipo irundarra ha mejorado hasta merecer como mínimo un gol más que, no obstante, no ha llegado. La escuadra dirigida por Carbó no ha entrado bien al encuentro, todo lo contrario que la Deportiva. En la primera oportunidad del choque, Álex Mula ha sacado un córner en corto y seguidamente ha centrado hacia Valle, que ha visto cómo Wright detenía su primer remate a portería. El centrocampista ha cazado el rebote y no ha errado en su segundo intento. Así ha llegado el 1-0 a los cinco minutos. Once después, Álex Mula ha logrado colgar otro balón desde ese sector al primer poste, donde estaba Cortés para peinarlo. Así ha ampliado su ventaja el equipo berciano.

Pasaban los minutos y el Real Unión seguía sin encontrarse a gusto sobre el césped de El Toralín. La apuesta era salir en transiciones rápidas, pero le costaba mover el esférico con rapidez. Sergio Benito ha cabeceado tan débilmente un centro de Víctor Eimil que ha acabado mansamente en las manos de Andrés. Ha sido la única llegada del cuadro guipuzcoano durante el primer acto. La escuadra blanquiazul, a pesar de que ha dispuesto de varias llegadas más para poder hacer su tercera diana antes del descanso, se ha topado con varias paradas meritorias de Wright. Mejor, pero insuficiente Albert Carbó ha introducido a Bilbao y Obi tratando de agitar el duelo al inicio de la segunda mitad. No obstante, la Ponferradina ha mantenido su superioridad a la vuelta del intermedio. Cortés ha estrellado en el palo derecho de la portería del meta inglés un centro colgado por Ramón y el rebote casi se lo ha introducido Quintana en propia puerta. Entonces ha llegado una concesión trágica. Santos, que era el último defensor, ha intentado regatear a Valle, pero el capitán del equipo berciano le ha arrebatado la pelota, enfilado la portería y picado su remate por encima de Wright para convertir el 3-0. En el otro área, Cayarga, recién incorporado al campo, ha dado un pase a Obi. Ponferradina Andrés; Carrique, Sibille, Nóvoa, Ramón; Esquerdo (Ernesto, m. 78), Markel; Yeray, Valle (Doué, . 78), Mula (Costa, m. 65); y Cortés (Bustos, m. 65). 3 - 1 Real Unión Wright; Eimil (Olaortua, m. 62), Santos, Domínguez (Bilbao, m. 46), Quintana, José Carlos; Garrido (Cayarga, m. 62), Vidorreta (Obi, m. 46), Rivero, Aranzabe (San Bartolomé, m. 75); y Benito. Goles 1-0, m. 6: Valle. 2-0, m. 17: Cortés. 3-0, m. 56: Valle. 3-1, m. 66: Obieta.

Árbitro Crespo Puente (Comité cántabro). Amonestó a Valle, Nóvoa, Domínguez, José Carlos, Vidorreta, Olaortua y Quintana. El delantero ha encañonado desde fuera del área y el balón se ha introducido en la portería tras rozar en el larguero. Ese gol ha insuflado fuerzas al conjunto irundarra, que ha empezado a mejorar su juego y a acumular ocasiones. No obstante, no han podido darle la vuelta a una derrota que les deja muy tocados y mal posicionados en la tabla.

