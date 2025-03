Un gol postrero tumba al Real Unión en Ourense

Cuando acariciaba un punto más que meritorio el Real Unión, fruto de un partido notable, con un gran comienzo y un buen rendimiento en el ... segundo tiempo con varias ocasiones claras, apareció el revulsivo Ángel Sánchez para regalarle a su afición un nuevo triunfo en casa, donde no pierde el Ourense CF desde hace más cinco meses (1-0). El cuadro fronterizo, que resistió las acometidas hasta el descanso, no pudo aguantar el pulso en los últimos minutos, de implacable acoso anfitrión. De ello deberá tomar buena nota el Sanse, que visitará O Couto el próximo domingo.

Fue prometedora la puesta en escena del Real Unión, intenso en la presión y desbordante por los costados para firmar seis minutos iniciales de dominio, con tres claras acciones, las dos primeras de Sergio Benito, especialmente clara un golpeo cruzado que se perdió cerca del palo sin que pudiese tampoco embocarlo Asier Benito, con continuidad en forma de chut raso desviado de Aranzabe desde fuera del área fruto de la buena presión en tres cuartos de campo. La propuesta txuribeltz se fue diluyendo ante el control creciente del conjunto pontino, mucho más tranquilo en las últimas jornadas tras salir de la crítica situación clasificatoria en la que se encontraba hace meses. Con Hugo Sanz y Josema asociados por el carril zurdo y Alberto Gil como punta de lanza por la derecha, el cuadro de Pablo López fue cercando la meta de Wright, amenazado en hasta media docena de ocasiones antes de la media hora de juego. Un doble disparo de Josema taponado por Víctor Eimil y un remate de Jairo, con segunda opción en el rechace para Carbonell, que cruzó en exceso justo delante del portero inglés, acreditaron la superioridad del bando local. La lesión de Munroe tras pisar mal en un salto, que obligó a Albert Carbó a dar entrada a Santos y permutar a Eimil de flanco, bajó las revoluciones del choque, que llegó al descanso con una dosis de polémica, al reclamar los locales en el minuto 44 una cesión del lateral lucense en el intento de despejar un centro de Josema, protagonista también de un chut ajustado que provocó la exigida estirada de Wright en el añadido.

Ourense CF Marqueta; Prado, Carmona, Zalaya, Hugo Sanz; Juanma Bravo (Fullana, min. 72), Álex Fidalgo, Jairo (Moisés, min. 94); Alberto Gil (Álex Gil, min. 76), Carbonell (Blesa, min. 76) y Josema (Ángel Sánchez, min. 72). 1 - 0 Real Unión Wright; Víctor Eimil (José Carlos, min. 81), Quintana, Javi Domínguez, Munroe (Santos, min. 36); Garrido (Cayarga, min. 63), Iker Bilbao, Quique Rivero, Aranzabe; Sergio Benito y Asier Benito (Obi, min. 63). Árbitro: Ruiz Álvarez (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los visitantes Iker Bilbao y Olaortua (banquillo).

Gol: 1-0 Ángel Sánchez (min. 91).

Estadio: O Couto. 1.000 espectadores. Realizó el saque de honor María Isabel Garrido Blanco, presidenta de la Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, con motivo del 8M.

La escuadra que adiestra Carbó calcó la apuesta en el reinicio, con un buen tramo inicial que esta vez sí pudo sostener durante más minutos. Asier Benito, que no era titular desde el derbi contra el Sanse de la primera vuelta, fue el primero en probar suerte, con Víctor Eimil secundando la ofensiva desde su nuevo puesto. La réplica, en un intercambio más equilibrado, fueron los chuts de Jairo y Josema. A la hora de juego, Asier Benito, en claro fuera de juego, disfrutó de una doble ocasión inmejorable tras un centro de Santos. El atacante de Amurrio, con la portería vacía tras no lograr atrapar Marqueta, no fue capaz de embocar con la zurda sin oposición y a menos de un metro de la línea de gol. El bloque visitante, con más peligro en las transiciones y a la hora de buscar espacios, mantuvo sus opciones en una fase de equilibrio tras un pequeño parón por una torcedura de tobillo del colegiado, que ya había resbalado antes del descanso fruto del irregular estado del césped.

Los cambios, especialmente en la parcela ofensiva, fueron dotando de mayor dinamismo al Ourense CF, que llegó más entero y con más ambición al tramo final. El Real Unión, tras haber esquivado un posible penalti por mano de Iker Bilbao en un centro rebotado de Juanma Bravo, pudo cobrar ventaja en un servicio lateral del incansable Sergio Benito que Quique Rivero, solo en la frontal, remató centrado a los puños de Marqueta. Ahí se acabaron las opciones forasteras porque el epílogo fue una consecución de ataques anfitriones con premio, en el primer minuto del añadido, para el recambio Ángel Sánchez después de una internada del también revulsivo Álex Gil. El desfondamiento del Real Unión le deja con dos puntos de margen sobre el descenso (lo marca el Lugo, que tiene un partido pendiente contra el Celta Fortuna, decimoquinto) y con el golaveraje perdido con el Ourense CF, que, además, le adelanta en la clasificación.