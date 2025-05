Athletic B - Real Unión: cientos de txuribeltz a por el milagro

Siete autobuses y muchos vehículos particulares van a llevar una marea txuribeltz de más de 500 personas hasta el escenario de la última jornada ... de liga del Real Unión. «Sentimos un agradecimiento enorme», aseguró en la previa del encuentro el entrenador, Albert Carbó. «Que se desplace tantísima gente es una pasada y una motivación extra para afrontar el partido. Tenemos la responsabilidad de responder desde el campo y ganar».

Los irundarras juegan contra el Athletic B en Lezama hoy a las 19.00 horas con la obligación de conseguir la victoria y confiar en que en otros cuatro campos se den al menos dos resultados que les favorezcan: que pierda Unionistas, que pierdan o empaten Lugo, Sestao River y Osasuna B. «Por nuestra mente sólo pasa ganar. Nuestra obligación es ganar y sólo pensamos en ganar. Los resultados los miraremos cuando finalice el partido. Si cuadra todo y ha ido bien, celebraremos. Si no ha ido bien, moriremos de pie, habiendo ganado».

El filial rojiblanco no se juega nada, pero Carbó advertía que ha sido «el mejor equipo de la segunda vuelta, por lo que es un rival al que hay que respetar muchísimo». Matizó, además, que, quizá porque sus jugadores tienen miras más allá de la posición en la tabla, «los filiales no aflojan aunque no se jueguen nada y nosotros tenemos que ir con ese pensamiento muy claro».

Lo menos importante

Preguntado por si continuará en el banquillo del Real Unión al margen de lo que ocurra esta tarde, el técnico aseguraba que «ahora mismo es lo menos importante. Ahora mismo, mi sueño es conseguir esa permanencia que todos queremos, conseguir la victoria y que el fútbol y la suerte nos acompañen. Ojalá que Albert Carbó sea el entrenador del Real Unión en Primera Federación el año que viene».