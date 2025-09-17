Palestina jugará un partido contra Euskadi en Bilbao

La selección de fútbol de Palestina podría jugar un partido contra Euskadi, el 15 de noviembre en San Mamés. El encuentro habría sido acordado por ... la Federación Vasca y su homóloga palestina, aprovecharía el parón del calendario de Liga en esa fecha y contaría con el beneplácito del Gobierno central.

La sensibilidad de la sociedad con el genocidio que está sufriendo Palestina está en un momento de gran intensidad, como se pudo comprobar en las protestas de la Vuelta a España, tanto en las etapas vascas como en otras jornadas. La presencia del equipo de Palestina en Bilbao para jugar un partido contra Euskadi, que ha solicitado sin éxito su ingreso como miembro de pleno derecho de la UEFA y la FIFA, generaría sin duda una amplia expectación.

Palestina estuvo a punto de lograr la hazaña de clasificarse para el Mundial del año que viene, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, pero se quedó fuera en el minuto 97 del último partido, cuando Omán transformó un penalti más que dudoso que colocaba el 1-1 en el marcador, cuando a Palestina solo le valía la victoria. Ese postrero gol de Omán le privó de jugar la repesca asiática, paso previo a la cita mundialista.

El equipo palestino juega en el exilio de Jordania, con futbolistas que militan en equipos extranjeros, así como huidos de Cisjordania. De los jugadores de Gaza se sabe que numerosos han fallecido estos meses de ataques israelíes y se desconoce la situación de otros muchos.