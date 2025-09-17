Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Jugadores palestinos celebran uno de sus goles. AFP

Palestina jugará un partido contra Euskadi en Bilbao

El amistoso se disputaría en San Mamés el 15 de noviembre, coincidiendo con el parón de Liga

DV

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:55

La selección de fútbol de Palestina podría jugar un partido contra Euskadi, el 15 de noviembre en San Mamés. El encuentro habría sido acordado por ... la Federación Vasca y su homóloga palestina, aprovecharía el parón del calendario de Liga en esa fecha y contaría con el beneplácito del Gobierno central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  3. 3 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  4. 4 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  7. 7

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  8. 8 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  9. 9

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Palestina jugará un partido contra Euskadi en Bilbao

Palestina jugará un partido contra Euskadi en Bilbao