La directora de la Candidatura del Mundial rompe su silencio y defiende la puntuación de Anoeta como sede

María Tato rompe su silencio en este periódico tras dimitir como directora de la Candidatura del Mundial 2030. En medio de fuertes presiones a Rafael ... Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para que la cesara de inmediato por el escándalo de las sedes, la exdirectiva del Athletic ha tomado la iniciativa y ha dado el paso de presentar su renuncia, que el máximo dirigente de la RFEF ha aceptado. «Dimito para quitarme del foco de una disputa política», ha indicado en sus primeras declaraciones realizadas a este periódico apenas unos minutos después de cesar.

«He puesto mi puesto a disposición de la Federación. Todo está perfectamente hecho y lo he acreditado. He entregado el informe y la Federación ha validado que todo el proceso es correcto y que no hay nada anómalo», ha añadido.

La máxima responsable de la organización en España de la cita mundialista abandona su cargo tres días después de que se revelara que se modificaron las puntuaciones de las sedes. Esta gestión dejó caer a Balaídos y colocó a Anoeta como sede.

Anoeta y el campo del Espanyol

«Se ha contado de una forma torticera, se han manipulado unos audios cortados. Son documentos de trabajo. Y no sólo se cambia la nota de San Sebastián, sino la del Espanyol también», ha añadido en la conversación con este periódico.

De hecho, ha admitido un error. «Les dimos a Anoeta y el campo del Espanyol 15 puntos cuando debimos darles realmente 20 porque ya estaban adecuados para el Mundial y no necesitaban obras, apenas añadir unos asientos más. Nos dimos cuenta de lo sucedido y al revisar la puntuación, subimos la nota».

Tato fue directiva del Athletic en la época de Aitor Elizegi. Esta abogada presidió la reunión en la que se produjo la baremación de las ciudades y estadios que acogerán los encuentros de la Copa del Mundo. Junto a ella estaban Fernando Sanz, exresponsable del equipo organizador e hijo del expresidente del Madrid Lorenzo Sanz, Jorge Mowinckel y Joana Soares. Estos tres fueron despedidos por Louzán. Tato fue la única integrante del equipo que sobrevivió a los despidos.