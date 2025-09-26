Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal

El delantero inglés permaneció siete años en la academia gunner hasta que el pasado verano fichó por el Chichester City, de la séptima división inglesa

A.Mateos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:07

La familia del Arsenal llora la muerte de su canterano Billy Vigar, que falleció el martes a los 21 años tras sufrir una «grave lesión cerebral» en un partido del pasado fin de semana. El delantero inglés, nacido en el condado de Sussex Occidental cerca de Potsmouth, se desvinculó del club 'gunner' la pasada temporada para firmar por el Chichester FC, de séptima división inglesa.

Vigar sufrió el pasado sábado un fuerte golpe en la cabeza con un muro en el encuentro ante el Finchley. El futbolista fue evacuado al hospital y se le indujo al coma. El martes fue operado pero a pesar de que los médicos salieron satisfechos de quirófano, las lesiones eran muy graves y falleció ese mismo día.

La familia 'gunner' lamenta su pérdida. «Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia del fallecimiento del exjugador de la academia Billy Vigar. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento. Descansa en paz, Billy», escribió el club londinense en un comunicado.

El futbolista llegó a la academia del Arsenal con solo 14 años tras brillar en su club natal, el Hove Rivervale FC. Sus buenos números con la camiseta 'gunner' le valieron para conseguir una beca y un primer contrato con el club.

Su primera temporada en la sub-18 se vio empañada por una grave lesión en el tendón de la corva. Al año siguiente anotó cuatro goles en 18 encuentros y firmó su primer contrato profesional. Debutó en el trofeo EFL -un torneo que mide las canteras de los equipos punteros con los equipos de tercera y cuarta categoría- y encadenó varias cesiones después a equipos como el Derby County y el Eastbourne Borough. El año pasado regresó al sur de Inglaterra para continuar su carrera cerca de casa.

«Además de su gran talento, Billy siempre será recordado por su amor por el juego, su orgullo por representar a nuestro club de fútbol y por ser un personaje querido por sus compañeros de equipo y entrenadores», señaló el Arsenal.

