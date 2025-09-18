Luis Enrique reinventa el fútbol: de ver el partido en el palco a utilizar tácticas de regional El entrenador del PSG sorprende a todos con su nueva ocurrencia: «Es magnífica, diferente... Puedo controlarlo todo»

Luis Enrique es un entrenador peculiar, que ha dejado huella allá por donde ha pasado. En Roma nada más llegar se enfrentó directamente al ídolo local, Francesco Totti; en Vigo se inventó un andamio para dirigir los entrenamientos; en La Roja puso a los jugadores un walkie talkie; y ahora en el PSG se sube directamente al palco a ver los partidos como si fuese un aficionado más. El asturiano no deja indiferente a nadie. Y esas ocurrencias que tiene, ese carácter, es lo que le ha llevado a convertirse en uno de los entrenadores mejor valorados en el mercado.

El asturiano sorprendió a todos el pasado fin de semana cuando las cámaras le pillaron viendo el partido del PSG ante el Lens desde uno de los palcos del Parque de los Príncipes. No estaba expulsado pero Luis Enrique optó por no sentarse en el banquillo. Después, en la segunda parte, sí bajó a su lugar habitual. «Mi cuerpo técnico y yo llevamos mucho tiempo intentando mejorar nuestro rendimiento», afirmó cuando le preguntaron por ello. Aunque descartó hacerlo en los partidos a domicilio: «Fuera de casa no me atrevo por mi integridad física».

En realidad, Luis Enrique siempre ha considerado la altura como una distancia imprescindible para controlar a los jugadores. Lo que se vio ante el Lens era una prueba de lo que el asturiano considera que es «el futuro» de los banquillos. Lo avanzó en el documental 'No tenéis ni p... idea', que se estrenó el año pasado en Movistar. «El futuro del fútbol será con el entrenador arriba, con cascos, controlando todo. Para mí sería maravilloso. Mataría a los jugadores... y si hay una descarguita eléctrica ya perfecto».

Aunque ver el partido desde el palco es la última evolución de lo que Luis Enrique se inventó hace más de diez años en Vigo, cuando el club le instaló un andamio para seguir los entrenamientos. En las instalaciones del Celta cuentan con una montaña llamada A Madroa. Allí se subió el asturiano durante un entrenamiento y salió encantado. Aquello fue el origen de un experimento que ante el Lens vivió su último capítulo. No obstante, por el camino se han vivido situaciones completamente surrealistas, como la que dejó Luis Enrique en un entrenamiento con la selección española. El asturiano colocó un walkie talkie en la espalda de los jugadores y él dio las órdenes desde lo alto del andamio. Así no forzaría la voz.

La última gran ocurrencia del técnico llegó este miércoles ante el Atalanta. Vista la importancia que está cogiendo la presión alta en el fútbol, Luis Enrique decidió utilizar una táctica regional para llevar a su equipo al campo contrario en cuestión de pocos segundos. El PSG ponía el balón en juego desde el centro del campo y Vitinha lo lanzaba directamente a la línea de banda junto banderín de córner derecho. El balón quedaba en posesión del equipo rival pero con la presencia de los jugadores del PSG en campo contrario. El equipo de Luis Enrique ganó 45 metros de espacio con un patadón que, en principio, no iba a ningún sitio.