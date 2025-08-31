El Liverpool doblega al Arsenal y fortalece su liderato

David Hernández Madrid Domingo, 31 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El duelo de aspirantes a la corona inglesa que mantuvieron este sábado Liverpool y Arsenal en Anfield cayó del lado de los locales, tras un soberbio gol de falta de Dominik Szoboszlai que pegó en el palo antes de entrar y ante el que David Raya no pudo hacer nada. El encuentro reflejó una igualdad absoluta entre los dos equipos y se decidió por un detalle, un libre directo que no aparentaba ser muy peligroso, salvo por la gran habilidad del lanzador húngaro.

El triunfo del Liverpool le convierte en líder en solitario de la Premier y en el único equipo que ha ganado sus tres primeros encuentros del campeonato. Los dos partidos anteriores ante el Bournemouth y el Newcastle tuvieron héroes inesperados en los últimos compases de ambos choques, como fueron Federico Chiesa y Rio Ngumoha, y este sábado la tónica se mantuvo. Los 'reds' no están siendo capaces de dominar los encuentros, pero sí de sacar los resultados adelante, lo que les hace ser el equipo más peligroso de la competición.

Los 'gunners' salieron con muchas ganas de dar la sorpresa y tuvieron inquieto a su rival durante gran parte del partido, aunque no fueron capaces de materializar eso en ocasiones. El planteamiento de Arne Slot llamó la atención, ya que Szoboszlai, autor del gol, jugó en la posición de lateral derecho ante la baja de Jeremie Frimpong. El Arsenal no pudo percutir por esa banda mediante la calidad del recién llegado Eberechi Eze, que se vio acorralado por Szoboszlai, apoyado por el central Joe Gomez.

Desde los primeros compases parecía que Slot no era capaz de doblegar en Anfield el planteamiento de Mikel Arteta, el cual perdió un efectivo importante tras la lesión de William Saliba a los cinco minutos. Esta baja se une a las de Kai Havertz, Bukayo Saka y un renqueante Martin Odegaard, aunque esto no se traduce en malos resultados, ya que los 'gunners' son una maquinaria cada vez más perfecta a pesar de perder piezas por el camino.

Líderes en solitario

Este resultado deja líder al Liverpool antes del parón de selecciones. Los 'reds' le meten tres puntos de ventaja a su principal perseguidor, el Arsenal. Este triunfo cobra más valor tras el tropiezo del Manchester City este domingo contra el Brighton, el cual revive los traumas del equipo de Pep Guardiola vistos la temporada pasada. Se encuentran seis puntos por debajo y aunque aún es pronto y los equipos todavía se sienten en el final de la pretemporada, el City, que estaba en las quinielas junto a Liverpool y Arsenal, parece no ser capaz de seguir el ritmo de sus dos rivales. De hecho, la sensación en este inicio de campeonato es que el Chelsea parece incluso haberle ganado la partida como el tercero en discordia.