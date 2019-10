Galán y Etxaburu firman la segunda victoria del Unión Floren Portu Los pucelanos han recortado distancias en el 90 EDUARDO PRIETO Sábado, 12 octubre 2019, 19:06

Tras conseguir su primera victoria de la temporada la jornada pasada en Urritxe ante el Amorebieta, el Real Unión ha repetido triunfo en Gal esta tarde ante el Valladolid Promesas. Los irundarras no han tardado en dar el primer paso para encaminar los tres puntos.

Tras una clara ocasión del visitante Víctor nada más empezar, en la que Senar estuvo rápido para cruzarse, Galán inauguraba el marcador en el minuto 5 tras transformar una pena máxima. El colegiado Ávalos Marcos decretaba penalti por manos de Alende.

Tras cobrar ventaja, los unionistas iban a replegar filas. Los vallisoletanos, que iban a gozar de la posesión, han tenido algún acercamiento aunque los txuribeltz no han sufrido demasiado para mantener la renta.

En el minuto 25, Soberón estaba a punto de hacer el 1-1 tras un centro lateral que se iba a pasear por el área pequeña de Irazusta, pero han sido los de casa los que han estado cerca de hacer el segundo en el 39.

Tras una buena maniobra de Galán, Estrada sacaba desde la derecha un disparo raso, ajustado al palo, que obligaba a lucirse a Gaizka. Iba a ser la última antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios se esperaba un asedio de los visitantes pero los de Iturralde no han tenido mayores problemas para contener a los de Baraja hasta la recta final. El Valladolid Promesas ha tocado y tocado pero no ha encontrado huecos en una defensa txuribeltz que casi no ha mostrado fisuras.

Ha sido en los últimos diez minutos cuando el duelo se ha avivado. Etxaburu aprovechaba un despiste de la zaga visitante para poner de vaselina el 2-0. El Stadium ya saboreaba los puntos pero ha tenido que sufrir un poco.

Navarro recortaba distancias en el marcador con el tiempo cumplido y a cuarenta segundos del final, Irazusta se lucía para sacar sobre la línea un testarazo de Plaza. Sufriendo algo más de la cuenta al final, pero el Real Unión ya tiene su segundo triunfo en el casillero.