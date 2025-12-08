Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabi Alonso, durante el duelo ante el Celta en el Bernabéu. Ana Beltrán / Reuters
Análisis

Xabi Alonso, tocado antes de la visita de Guardiola

La derrota ante el Celta vuelve a situar al técnico guipuzcoano en el ojo del huracán, con un plebiscito frente al Manchester City de consecuencias imprevisibles

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:50

Comenta

Todavía no ha llegado el parón navideño pero en el Real Madrid ya cunde el nerviosismo. Así se las gasta el club de Chamartín, donde ... la exigencia está por encima de casi cualquier nombre. Solo dos victorias en los siete últimos partidos sitúan a Xabi Alonso, que había tomado aire con el triunfo ante el Athletic en San Mamés, otra vez en el ojo del huracán.

