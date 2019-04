Jornada 30 El Barça y las rotaciones 'fantasma' ante el Villarreal Valverde se resiste a hacer demasiados cambios ante un rival que se juega la permanencia y convoca a todos sus titulares pese al inminente Barça-Atlético P. RÍOS Barcelona Martes, 2 abril 2019, 01:18

Gerard Piqué, Ivan Rakitic y Arturo Vidal están apercibidos de sanción, con el riesgo de perderse el Barça-Atlético del sábado, quizás una final por la Liga, si ven una tarjeta amarilla. Leo Messi, aunque no lo parezca porque sigue marcando goles decisivos y acaparando el juego, anda renqueante por sus molestias en el pubis, como Luis Suárez, en su caso con dolores en su maltrecha rodilla de siempre y en el tobillo que se dobló ante el Betis y que le impidió viajar a China con Uruguay.

Jordi Alba dio por primera vez esta temporada señales de agotamiento en el derbi ante el Espanyol, acusando quizás su gran rendmiento con España ante Noruega, un partido que monopolizó su atención por su deseo de reivindicarse con 'La Roja'.

La afición del Villarreal sabe que su equipo se juega sus opciones de lograr la permanencia en sus partidos como local y que debe ser un apoyo a los de Javier Calleja

Son muchos los jugadores que están llamando a la puerta de las rotaciones antes del Villarreal-Barça de este martes, sólo tres días después del exigente pulso del sábado, pero Ernesto Valverde no parece dispuesto a emprender una revolución. Lo dejó claro en una de sus respuestas en rueda de prensa. No da la Liga por ganada pese a los 10 puntos de ventaja al Atlético y 12 al Madrid y no quiere dar a sus perseguidores ninguna esperanza. «Si ganamos seis de los nueve partidos que quedan seremos campeones, pero eso no significa que vaya a ser fácil, todavía tenemos mucho que remar», indicó el técnico, avisando que «damos mucha importancia al partido de mañana porque estos tres puntos valen igual que los del Atlético».

Valverde, durante su etapa como técnico en el Villarreal

En ese sentido, se mostró reacio a avanzar una suplencia de Messi como descanso o precaución: »Nunca hay un escenario idóneo para dar descanso a Messi. Ya lo veremos. ¿Si reservaré a Piqué por las cuatro amarillas? También lo veremos mañana. Nuestro rival espera un tropiezo para alcanzarnos y tenemos que presentar el mejor equipo posible, claro que hay que jugadores que queremos ver, pero hay que analizarlo todo«.

Valverde también alertó del peligro de un Villarreal necesitado y herido: «Está en una situación complicada, iba gananado 0-2 y le remontó el Celta. Está en la zona baja, pero ha hecho buenos partidos con los equipos de la parte alta de la tabla y está en cuartos de final de la Europa League. Es un equipo al que siempre nos cuesta ganar. Estamos en esa fase que cada partido es una final, para nosotros para ser campeones y para ellos para salvarse. Nos jugamos mucho los dos».

«Podemos ganar al Barcelona y ese debe ser el pensamiento» Mario Gaspar

Los únicos que no jugarán seguro son los lesionados Dembélé, Rafinha y Cillessen, que deja su plaza de portero suplente a Iñaki Peña, del filial. Se quedaron fuera por decisión técnica Todibo y Murillo.

El Villarreal afronta el partido con sólo un punto por encima de la zona de descenso y con bajas importantes por lesión como Bruno Soriano, Manu Trigueros, Miguel Llambrich, Javi Fuego, Gerard Moreno y Jaume Costa, que ya no pudieron enfrentarse al Celta. Además, Pablo Fornals está a la espera de la reunión del Comité de Competición, que podría ser este martes por la mañana, pues podría ser sancionado.«Tenemos que ser valientes, si jugamos con miedo lo lamentaremos. Si tenemos miedo ellos estarán más cómodos, y si están cómodos será muy complicado. Debemos apretarles, incomodarles y gestionar bien la pelota. Debemos intentar que ellos estén incómodos y que no saquen la mejor versión», comentó Javier calleja, señalando que «estamos pensando en arreglar un poco lo que el otro día tiramos. Es un partido muy complicado contra el líder, y ya sabemos que es muy complicado sacar algo contra el Barcelona. Pero nuestra obligación es ir a ganar, pensar que podemos hacerlo y más jugando en casa con nuestra gente».

El Villarreal, plagado de bajas, se encomienda a las rotaciones para tener alguna opción de puntuar ante un Barcelona al que ha sido incapaz en ganar en su estadio en los últimos doce años

Y casi pidió a Valverde que diera descanso a Messi: «Es es el mejor del mundo, no sé si va a jugar, por lo que si no está el mejor del mundo seguro que lo notan. Messi es el mejor de la Liga y el más desequilibrante, es capaz de decidir un partido en cualquier jugada y en cualquier momento».

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Bonera o Funes Mori, V. Ruiz, Pedraza; Iborra, Morlanes, Cazorla; Ekambi y Bacca o Chukwueze.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Semedo; Rakitic, Arturo Vidal, Arthur, Malcom, Coutinho y Boateng.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario)

Estadio: La Cerámica.

Horario: 21.00 horas

TV: Movistar Partidazo