Jornada 23 Valverde: «Ha sido un partido un poco espeso por nuestra parte» Ernesto Valverde. / AFP «Era difícil sobrepasar la mañana de jugadores que ellos tenían», reconoció el técnico azulgrana tras el empate sin goles del Barça en San Mamés P. RÍOS Barcelona Domingo, 10 febrero 2019, 23:25

Reconoció Ernesto Valverde tras el empate sin goles del Barça en San Mamés que no había sido el mejor partido de su equipo, que rescató un punto ante el Athletic de la mano de un inconmensurable Ter Stegen bajo palos. «Ha sido un partido un poco espeso por nuestra parte. Sobre todo en el primer tiempo, en el que no hemos tenido claridad en ataque. Esperabamos que el partido tuviese ritmo y no ha sido así», señaló el técnico azulgrana.

«Teníamos más posibilidades de atacar de lo que al final hemos podido hacer. Era difícil sobrepasar la mañana de jugadores que ellos tenían», explicó tras el duelo.

Aunque evitó achacar al cansancio físico el tropiezo, Valverde reconoció que los problemas de lesiones en las últimas semanas hacen mella en su equipo. «Posiblemente se ha notado el cansancio. En la primera parte deberíamos haber tenido un poco más de decisión para ir a por el partido. Si ganas, el cansancio se pasa, y si no lo haces, parece que es un hándicap», señaló el 'Txingurri'.

Aseguró, eso sí, que Messi estaba en plenas condiciones físicas para afrontar el partido de inicio. «Leo está bien y ha jugado al 100%. Hemos tenido dificultadoes pero cuando juega es porque estamos convencido», dijo.

«Cuando consigues un empate y piensas que deberías haber ganado es una cuestión de todo el equipo. Cada vez que el entrenador hace un cambio parece que señala a alguno y no es así», explicó sobre sus cambios, que dejaron señalados a Coutinho y a Arturo Vidal.