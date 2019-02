Atlético Simeone ya saca brillo a su tridente Costa, Morata y Griezmann celebran el gol del francés en Vallecas. / Reuters Griezmann, Morata y Diego Costa podrían ser una alternativa para sorprender a la Juventus en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Domingo, 17 febrero 2019, 18:23

Diego Pablo Simeone celebró los tres puntos de Vallecas con euforia, desmedida para algunos, pero que demostraba la importancia de la victoria obtenida. Rompía con una racha de dos derrotas, encaraba el trascendental choque ante la Juventus de la Champions League con el regusto que deja un triunfo y además pudo ver en el campo por primera vez a su nuevo tridente: Griezmann, Morata y Costa. Los tres delanteros coincidieron 30 minutos y la apuesta del técnico argentino salió a la perfección. Gol de Griezmann, asistencia de Morata y primeros minutos del hispano-brasileño 10 semanas después de pasar por el quirófano. «Diego Costa hizo que Morata jugara más libre y Griezmann aprovecha todo lo que pasa por delante», confesaba tras el partido un Simeone que por primera vez pudo probar con su nuevo tridente, con varios de los delanteros más cotizados de Europa en los últimos años.

La idea que ronda por la cabeza a Simeone no es otra que tener a dos delanteros centros puros arriba para que Antoine Griezmann quede más liberado y pueda moverse por todo el frente de ataque. El francés es el auténtico protagonista del peso ofensivo del equipo y con esta nueva disposición puede ganar en importancia en la creación de ocasiones. De hecho 13 de los 47 puntos que acumula el Atlético en la Liga han llegado gracias al francés y en los últimos diez partidos ha participado directamente en once de los últimos 15 goles que se han anotado el equipo (nueve goles conseguidos ante Alavés, Valladolid (2), Espanyol, Sevilla, Levante, Getafe, Real Madrid y Rayo Vallecano- y dos asistencias). El 'Principito' rojiblanco ha marcado de falta, de penalti, en jugada a balón parado, en acción de juego...

Morata parece haberse integrado a la perfección en la dinámica del equipo y no se ha bajado de la titularidad en los tres partidos ligueros en los que ha participado –Betis, Real Madrid y Rayo- en los que acumula buenos números. «He podido dar una asistencia y en el anterior partido hice un gol aunque al final no subió al marcador. Y me hicieron un penalti, como también ante el Betis. Podía llevar un gol, dos penaltis y una asistencia y llevo una asistencia», confesó el nuevo delantero del Atlético aprovechando para lanzar un chinita a los árbitros y ya de paso ganarse un poco más el cariño de su nueva afición. Y Diego Costa, que volvió a jugar tras su lesión, siempre ha demostrado ser una pieza imprescindible en el puzle futbolístico de Simeone.

Tridentes sólo en minutos finales

Ver a Griezmann, a Morata y a Diego Costa juntos en el campo es una opción que, contrariamente a lo que se pueda pensar, es del agrado de Simeone. «Me encanta, pero necesita tiempo y trabajo y condición física de los tres», dijo el argentino. Unas palabras que dejan claro que, a día de hoy, no lo ve como una posibilidad para comenzar un partido con los tres, pero sí como una alternativa cuando la situación lo requiera. Y quién sabe si el duelo ante la Juventus puede ser el día para utilizarlo y sorprender a la 'Vecchia Signora'. Un equipo que conoce bien uno de los integrantes del nuevo tridente rojiblanco. «Los tres nos hemos sentido bien, nos hemos organizado para tener espacios y creo que Diego Costa y Griezmann son de los mejores delanteros del mundo. Es fácil adaptarme a ellos y como último en llegar tengo que adaptarme yo», decía con humildad el '22' rojiblanco.

Pero que nadie piense en que los tres delanteros van a jugar de inicio ante la Juventus, porque en los siete años que lleva Simeone en el Atlético nunca ha jugado de inicio con tres delanteros. Cuando lo ha hecho ha sido por circunstancias del partido y siempre en los minutos finales, como demostró en la pasada campaña cuando apostó por Torres, Gameiro y Griezmann ante la Real Sociedad. Los otros tridentes utilizados la pasada campaña fueron los formados por Diego Costa, Griezmann y Torres -32 minutos ante el Eibar- o el compuesto por Costa, Gameiro y Griezmann en dos ocasiones -32 minutos ante el Athletic y 24 ante el Barcelona. Ver al tridente de inicio ante la Juventus será complicado, pero Morata, Griezmann y Costa pueden jugar juntos ante el equipo de Cristiano. Dependerá de cómo vaya el partido.