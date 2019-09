Primera Simeone: «La Real es un equipo que juega bien y tiene jugadores desequilibrantes» Diego Pablo Simeone esta mañana en rueda de prensa antes de visitar el nuevo estadio de Anoeta. / EFE El Cholo Simeone ha comparecido esta mañana en rueda de prensa de cara al partido que jugará el Atlético de Madrid contra la Real este sábado a las 18.30 en el nuevo Anoeta DV Viernes, 13 septiembre 2019, 17:55

Diego Pablo 'Cholo' Simeone ya piensa en el próximo partido que se jugará este sábado a las 18.30 en Anoeta frente a la Real correspondiente a la jornada 4 de LaLiga. En el estreno del nuevo estadio txuri-urdin bautizado comoReale Arena, el conjunto colchonero defiende el liderato y el pleno de nueve puntos en las tres primeras jornadas. El entrenador argentino cree que el equipo realista «es un equipo que juega bien. Ya lo hemos visto en los primeros partidos. Tiene futbolistas desequilibrantes, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, con una técnica individual muy buena y buenos delanteros de referencia».

Simeone no ha desvelado esta mañana en rueda de prensa previa al encuentro su posible once para enfrentarse a la Real. Aunque este viernes ha insistido en la alineación que ensayó el jueves en la sesión vespertina, con Jan Oblak en la portería; Kieran Trippier, José Giménez, Mario Hermoso y Renan Lodi en la defensa; Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar en el centro del campo; Víctor Machín, 'Vitolo', en banda y Diego Costa y la joven promesa portuguesa Joao Félix en la delantera. Ese es el probable equipo titular para visitar el feudo realista, donde tiene dos bajas por lesión: Álvaro Morata y Thomas Partey. El primero sigue con su recuperación de un esguince en la rodilla derecha; el segundo se ejercitó con el grupo este viernes, aunque aún no está listo de unas molestias musculares y no estará en la convocatoria, según avanzó el técnico.