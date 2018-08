Jornada 3 Mariano, listo para debutar contra el Leganés El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui. / Reuters El delantero hispano-dominicano anunció su convocatoria ante el equipo pepinero durante su conferencia de prensa en el Bernabéu AMADOR GÓMEZ Madrid Sábado, 1 septiembre 2018, 00:02

Insistió este viernes Mariano durante su presentación oficial como nuevo jugador del Real Madrid que «el número no es lo más importante» y que lo único que desea es «ayudar al mejor club del mundo», pero el delantero hispano-dominicano llevará el legendario '7' de Cristiano Ronaldo, como antes lo lucieron Juanito, Butragueño y Raúl, «lo que es un reto y un orgullo», y ya está preparado para debutar este mismo sábado en el Bernabéu. La gran novedad fue que el propio Mariano se encargó de anunciar su convocatoria, porque al término de su conferencia de prensa se le escapó que Julen Lopetegui le había incluido en la lista contra el Leganés, antes de que el técnico madridista la hiciese pública. «Voy a poner todo mi corazón y todo mi empeño en ayudar al equipo para que esta afición se siga sintiendo orgullosa de nosotros», proclamó el exgoleador del Olympique de Lyon en su regreso a casa al leer su discurso en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

«El entrenador decidirá si juego o no mañana, pero yo tengo la ilusión de dar el máximo», reconoció el '9' que vuelve al Real Madrid a cambio de 22 millones de euros tras vendérselo al Lyon por ocho y que defenderá de nuevo al equipo de su vida «más maduro, como futbolista y como persona». Tras quedarse el Madrid sin Cristiano fue Lopetegui quien llamó a Mariano y le comunicó personalmente que le quería para reforzar la plantilla en el puesto de delantero centro, tan necesaria en el equipo. «Julen es el responsable de mi fichaje. Me dijo que contaba conmigo y que estaría muy contento si decidía volver. Cuando uno se va de su casa, se marcha triste, y es difícil imaginar volver al cabo de un año. Cuando recibí la llamada de Julen me puse contento y nervioso», desveló el ariete pretendido por el Sevilla, que ya había llegado a un acuerdo con el Lyon para comprarlo por 35 millones, aunque el Madrid tenía derecho de tanteo para recuperar a Mariano.

«Sólo tengo palabras de agradecimiento al Sevilla por el interés que ha mostrado por mí, pero si el Real Madrid se interesa por mí, yo me debo a este club, porque es el que me ha criado», destacó el delantero que ha sido contratado como alternativa a Benzema y que provoca la salida de Borja Mayoral. Después de marcar con el Lyon 21 goles en 45 partidos, el futbolista de madre dominicana nacido en Premiá de Mar (Barcelona) dijo también estar listo «para jugar con Benzema, Bale y Asensio», pero apuntó que su única intención es «trabajar y ser uno más». «Somos una familia, y eso es lo que cuenta», subrayó.

Contra el Leganés, el Real Madrid estrena el liderato en la Liga un año después, con el objetivo de firmar el pleno de triunfos en el inicio del campeonato y seguir creciendo en su fútbol, ante un rival que visita el Bernabéu con la esperanza de repetir la victoria lograda el pasado mes de enero en la Copa del Rey.

El inicio con Julen Lopetegui, con triunfos ante el Getafe (2-0) y el Girona (1-4) han impulsado el inicio con un calendario asequible para que el Real Madrid, después del traspié en la Supercopa de Europa, vaya mejorando sensaciones como equipo. Ante el Leganés ya se espera la inclusión en el equipo titular de Luka Modric tras ser suplente en los tres primeros partidos oficiales de la temporada.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Bale y Benzema.

Leganés: Cuéllar, Juanfran, Siovas, Omeruo, Jonathan Silva, Rubén Pérez, Gumbau, El Zhar, Rolan, Michael Santos Carrillo.

Árbitro: Jaime Latre (Aragonés).

Estadio y horario: Santiago Bernabéu. 20:45 h. (Movistar Partidazo).