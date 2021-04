Jornada 32 Otra final liguera antes de la Champions El Real Madrid recibe al peligroso Betis todavía lastrado por las bajas pero confiado en el gran momento de Benzema y la seguridad de Courtois JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 24 abril 2021, 00:34

No hay tregua ni margen de error. Cuando aún no se ha disipado del todo la bruma que el anuncio de la posteriormente frustrada Superliga cernió sobre el mundo del fútbol, el Real Madrid, uno de los protagonistas del terremoto en los despachos, regresa al césped para afrontar su segunda final liguera de la semana. Después de doblegar al Cádiz el pasado miércoles en el Carranza, con una versión solvente a pesar de las bajas, el conjunto de Zidane olvida lo extradeportivo y se mide a un rival muy peligroso, ese Betis que camina con paso firme hacia competición europea pero que últimamente parece abonado al empate, después de cuatro igualadas consecutivas en Liga.

A tres puntos del Atlético y dos por encima del Barça, aunque con un partido más que los azulgrana, la jornada parece marcada en rojo para el Madrid, que es junto al Sevilla el único de los todavía aspirantes al título que juega en casa. Mientras, los pupilos de Simeone y Koeman visitan al Athletic en San Mamés y al Villarreal en La Cerámica, dos compromisos a priori peligrosos.

Para seguir firme en la lucha por la Liga el Madrid tiene dos buenas noticias, pues recupera para la convocatoria, aunque no tanto para el once inicial, a Modric y Hazard. El regreso del croata le da al francés alguna opción más para un centro del campo donde Casemiro y el canterano Antonio Blanco cumplieron y con buena nota en Cádiz. El que no llega a la cita es Kroos, aún en proceso de recuperación de sus molestias musculares en el aductor que le acompañan desde hace algunas semanas y le obligan a la precaución con la vista puesta en la eliminatoria de semifinales de Champions frente al Chelsea. «Toni (Kroos) aún no va a estar con nosotros pero Luka (Modric) sí, al igual que Eden (Hazard), lo cual es una buena noticia. A Ramos lo veo bien, ya en el campo, aunque no sea con nosotros. Faltan algunos entrenamientos y ya de vuelta con el equipo», explicó Zidane, consciente de que al capitán blanco todavía le queda algo más para regresar.

Ya volvieron en el Carranza Varane y Carvajal, el primero durante la primera hora de juego y el segundo en la última media. Ambos tienen ahora la oportunidad de probarse de nuevo ante el Betis, con el horizonte en la Champions pero también con mucho en juego en Liga. Después del buen resultado del planteamiento con tres centrales y carrileros contra el Cádiz, Zidane tiene ahora la opción de repetir o prescindir de uno de sus defensas y dar entrada a Modric o Isco en la medular para apostar por el 4-3-3 ejerciendo como local. Ya en la parcela ofensiva, con Hazard en principio esperando la oportunidad de reaparecer desde el banquillo, Benzema y Vinicius parecen indiscutibles, con Asensio y Rodrygo disputándose un puesto en el once.

Un rival exigente

Más allá de las bajas y la fatiga de una temporada extenuante, el Madrid vuelve a confiar en el gran momento de Benzema, que suma ya 21 goles en Liga, los mismos que en cada una de las dos campañas anteriores, y tiene a tiro su mejor registro de blanco, las 24 dianas de la campaña 2015-16. Al virtuosismo del delantero francés para golear y asistir se une además la seguridad de Courtois bajo palos. El belga acumula ya tres partidos sin encajar y se muestra decidido a pelear todavía por un Trofeo Zamora del que es el vigente defensor y que parecía muy lejos durante algunos tramos de esta campaña.

Por su parte, el Betis tiene ya cerca una plaza para competición europea, toda vez que la derrota del Athletic en la final de Copa frente al Barça otorga un billete continental al séptimo de la Liga. Sin embargo, no parece igual de atractiva la nueva Conference League que la Europa League, a la que solo garantiza acceso directo para la fase de grupos el quinto puesto. Ese parece ahora el gran objetivo de un equipo que tiene la sensible ausencia por sanción del talentoso Fekir, así como la baja por lesión de Tello. «No es un partido trampa para nada, es un muy buen equipo que ya ha venido aquí y ha ganado partidos. Nos va a exigir nuestra mejor versión para lograr los tres puntos», advirtió Zidane, consciente del potencial de un rival que suma dos victorias y un empate en sus tres últimas visitas a feudo blanco.