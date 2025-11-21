El Barça prepara un fiestón ante el Athletic en el regreso al Camp Nou

Daniel Panero Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:15 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

El Barcelona vivirá este sábado un partido que lleva más de novecientos esperando. Los culés regresan al Camp Nou para darse un baño de masas ante 45.000 aficionados que coparán todas las localidades disponibles y que podrán presenciar una fiesta en la que habrá actuaciones musicales, fuegos artificiales, un saque de honor especial y, sobre todo, un partido importante para los de Flick ante el Athletic. Prohibido aguar la fiesta para un equipo, el azulgrana, que recupera estadio, lesionados y espera también sensaciones.

Y es que el Barça necesita volver a ser el del año pasado, y qué mejor manera de hacerlo que con el impulso que le puede dar el Camp Nou. Se abrirán puertas más de dos horas antes y se ha llevado a cabo un llamamiento para vestir de azulgrana, todo para crear una atmósfera que muy pocos jugadores del Barça actual han vivido. Esa conexión con la grada es muy importante para Flick. «Preferimos jugar en el Camp Nou. Cuando hicimos la sesión de entrenamiento las sensaciones fueron increíbles. Es un estadio de fútbol. Espero que nos dé esa ventaja por la cercanía de los aficionados. Es fantástico de ver y sentir», afirmó el técnico germano.

Esa conexión es muy importante para un equipo que sigue buscando recuperar las mejores sensaciones. El Barça mejoró en Balaídos antes del parón gracias a un soberbio Lewandowski, autor de un 'hat-trick', pero sigue evidenciando problemas para sostener la presión adelantada y también para frenar las transiciones del equipo rival. «Nunca hay que tener dudas sobre qué queremos hacer, seguimos en la misma senda. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos y dar el mejor rendimiento», aclaró.

Para ello, Flick tendrá que tirar de ingenio para completar un centro del campo en el que le faltan los dos motores. No estarán Pedri por lesión ni Frenkie de Jong por sanción. Son dos bajas que se unen a las de larga duración de Ter Stegen y Gavi y que condicionan un once en el que podría no estar tampoco Marcus Rashford por un proceso febril. Todas estas ausencias condicionan el planteamiento de un Flick que pondrá toda la carne en el asador, incluidos los recuperados Joan García y Raphinha. Serán las principales novedades en un once en el que Cubarsí y Eric serán los centrales, Casadó y Olmo tendrán la manija y Fermín, Lamine Yamal y Lewandowski parten como favoritos para ser las referencias en el frente de ataque.

Nico Williams, en el foco

La gran fiesta del barcelonismo tendrá en el Athletic un invitado incómodo y en Nico Williams muchos de los focos del partido. Será así porque es el futbolista más determinante del equipo rival y también por los coqueteos que ha tenido con la entidad culé durante dos veranos consecutivos. En esta ocasión aterriza en el Camp Nou convertido en la gran esperanza de un Athletic que sigue sin encontrar su mejor versión y que espera cambiar esa dinámica con el regreso de su jugador franquicia. «Es un momento decisivo con partidos seguidos y complicados. Siempre estamos en disposición de competir y nuestra idea es ir sumando, sabiendo que hay mucha igualdad en la Liga. Somos el Athletic y somos un equipo difícil de ganar», avisó Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa.

El Athletic jugará cinco partidos hasta el 6 de diciembre y tres de ellos serán ante Barcelona, Real Madrid y Atlético. Es por eso que Ernesto Valverde espera empezar con buen pie y no acusar las bajas por lesión de Egiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi e Iñaki Williams. Estas ausencias condicionan un once en el que Laporte y Vivian serán la contención y en el que Nico Williams y Sancet deberán ser la amenaza. Esas son las principales espadas de un Athletic que buscará aguar la fiesta más esperada por todo el barcelonismo.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Casadó, Olmo, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Lewandowski.

Athletic: Unai Simón, Areso, Laporte, Vivian, Yuri, Jauregizar, Galarreta, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).

Estadio: Spotify Camp Nou.

Hora y TV: 16:15 h. Dazn.