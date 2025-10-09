Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Veljko Paunovic, exentrenador del Real Oviedo, esta mañana en El Requexón. Álex Piña

El Oviedo destituye a Paunovic

El club asturiano anuncia la rescisión del contrato del técnico serbio minutos antes de que arrancase el entrenamiento del equipo

Ramón Julio García

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Bombazo en el Real Oviedo en plena semana de parón de Liga por los partidos de las selecciones nacionales. El club azul anunció este jueves la destitución del Veljko Paunovic y todo su cuerpo técnico por sorpresa, convirtiéndose así en el primer entrenador defenestrado este curso en Primera después de solo ocho jornadas.

El técnico serbio, que había conseguido el ascenso a Primera División el pasado mes de junio, suma dos victorias y seis derrotas en lo que va de Liga y los dirigentes tomaron la decisión de prescindir de sus servicios. Una determinación contundente y sorprendente, toda vez que el Real Oviedo se encuentra fuera de los puestos de deascenso, si bien tiene los mismos puntos que el Girona y solo uno más que la Real Sociedad y el colista Mallorca.

A partir de ahora, deberá llegar un nuevo técnico que tome las riendas del equipo. El principal candidato es el regreso de Luis Carrión, aunque otro de los nombres que están sobre la mesa del Grupo Pachuca es el del argentino Eduardo Berizzo.

El ya extrenador del Real Oviedo recibió la noticia mientras preparaba la sesión de entrenamiento del equipo en El Requexón, donde también se encontraba el director general del club, Agustín Lleida. La plantilla se sorprendió con los sucedido mientras esperaba órdenes para realizar el entrenamiento.

«Profesionalidad y compromiso»

Minutos antes del entrenamiento, el club carbayón emitió un comunicado en el que informaba de la destitución de Paunovic, que tenía contrato hasta junio de 2026, y de todo su staff. Dicho lo cual, el Real Oviedo quiso expresar su agradecimiento al ya ex entrenador por su «profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo».

Como no podía ser de otra manera, recuerda también que bajo la dirección del preparador balcánico, el Real Oviedo logró el «tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo». «Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales», concluye la nota.

