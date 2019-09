World Football Summit Tebas: «Los lunes por la noche es el momento en el que más gente hay sentada frente a la televisión» Lanza un dardo a la Federación diciendo que no sabe dónde se jugará la Supercopa y reconoce que se negó a cambiar el Barça-Villarreal RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 24 septiembre 2019, 22:44

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cerró la jornada del martes en el World Football Summit y aunque su ponencia iba dedicada al uso de los datos para el crecimiento de la competición no dudó en mandar varios mensajes contra la Federación Española de Fútbol. «En 2009-2010 teníamos cinco slots por la tarde y ahora tenemos diez, todavía el del lunes con una dura disputa con la Federación. No se puede poner un partido encima de otro y eso nos ha permitido que haya más fútbol en directo. El del lunes, que lo tengo marcado, es muy importante para Europa y África. Los lunes por la noche es el momento que más gente hay sentada frente a la televisión», afirmó en su alocución al analizar las audiencias.

Quiso incidir en que el aficionado es tanto el que acude al estadio como el que paga por verlo en televisión. Esa parte es vital para el negocio según Tebas ya que las cantidades percibidas por derechos audiovisuales se han disparado en los últimos cinco años: de 848 millones de euros en la temporada 2013-2014 ha pasado a percibir 2.111 millones.

«Hemos tenido un aumento de audiencias y de asistencias a estadios, en los últimos cinco años hemos crecido más de un 20% en asistencia y esta última temporada un 3,77 por ciento. Si seguimos en estos numeros al final de esta temporada superaremos los 15 millones de espectadores entre LaLiga Santander y LaLiga Smartbank»

También concretó que el 42% de esos ingresos son derechos internacionales y negó que ese esté priorizando ese aspecto respecto al aficionado más clásico dado que la institución «presta mucho atención al equilibrio» entre asistencia a estadios y audiencia. «Hemos tenido un aumento de audiencias y de asistencias a estadios, en los últimos cinco años hemos crecido más de un 20% en asistencia y esta última temporada un 3,77 por ciento. Si seguimos en estos numeros al final de esta temporada superaremos los 15 millones de espectadores entre LaLiga Santander y LaLiga Smartbank», destacó.

Detallló que el margen de error en los cálculos de audiencia es del 1% y el de asistencia un 3,4% y por último vaticinó que «el patrocinio va a cambiar radicalmente» y que los sponsors van a exigir «menos exposición y más datos, organizados, segmentados, diferenciados por país para que le sirvan al patrocinador».

Los horarios, gracias al Big Data

Además, Tebas aclaró que usa la inteligencia artificial para trabajar con datos y que con las estimaciones tanto de asistencia como de audiencia en los partidos con 30 días de antelación en entornos nacionales e internacionales se toman las decisiones sobre los horarios. Sobre ello volvió más tarde cuando atendió a los periodistas.

Y es que no tuvo problemas en reconocer que LaLiga no accedió a la petición del Barcelona para cambiar la fecha de su partido de liga esta semana ante el Villarreal por la gala The Best, ya que, por tratarse de una jornada entre semana, un cambio afectaría a los horarios de once encuentros que estaban fijados hace un mes también para la jornada que cierra septiembre. «Los horarios se pusieron hace 30 días. El cambio del Barcelona suponía el cambio de 11 partidos, sabíamos que el premio no acababa muy tarde, lo analizamos pero nuestra política es no pisar horarios y si no cambiabas el del fin de semana de antes y el de después no se podía. Si hubiera sido solo el Barcelona sí», insistió.

Ironizó sobre que la Federación no haya comunicado el lugar en el que se disputará la Supercopa de España en modelo final four que se disputará en enero e insistió que no renuncia a los partidos de los lunes, que recordó ahora mismo están «judicializados» por la disputa que tiene con la FEF. El mandatario también insistió en su postura negativa a la propuesta de Asociación Europea de Clubes (ECA) a favor de cambios en el formato de las competiciones y subrayó que «esa competición haría un clarísimo daño a las ligas nacionales».

De hecho quiso mandar «un mensaje a los grandes clubes de la ECA que a medio plazo también les va a hacer daño. Hay que defender el modelo de 'Champions' actual con las ligas domésticas, no es el cambio de formato el que puede solucionar la competitividad que falta en otras ligas. No es la reforma que se anunció, ahora está paralizada y esperamos que para siempre», se congratuló.

El Málaga y la vuelta de los mediáticos

La situación económica del Málaga preocupa aunque no cree que vaya a reproducirse otro caso Reus, ya que Tebas se mostró optimista ante el cumplimiento del club andaluz con un plan que debe estar en marcha en diciembre. Por último, cuando le preguntaron por nombres propios barrió para su terreno, deseando que los mejores, entre los que incluyó a Neymar, Pep Guardiola y José Mourinho, estén en LaLiga. «Sí me habría gustado, un jugador de ese nivel, como dice Del Bosque con buen comportamiento, igual que me gustaría que Guardiola y Mourinho entrenen a algún equipo español. Tenemos que aspirar a tener lo mejor», afirmó Tebas tras asegura que no imagina «una Liga sin Leo Messi», al que considera «el mejor de la historia, que se formó en LaLiga y espero que se retire en ella».