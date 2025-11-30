El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El colegiado jiennese Munuera Montero ordena a los jugadores retirarse a los vestuarios tras lanzamientos de objetos

Colpisa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El derbi sevillano, siempre caliente, terminó como el rosario de la aurora, con una interrupción del partido durante un cuarto de hora, a causa de los incidentes de público en el Sánchez Pizjuán. Ganaba el Betis por un cómodo 0-2, con goles de Fornals y Altimira, y el duelo entraba en sus últimos minutos con casi todo decidido.

Pero primero, el colegiado Jiennense José Luis Munuera Montero se dirigió al delegado de campo para que advirtiera por la megafonía que parasen los insultos vertidos contra Marc Bartra tras una brillante acción defensiva del exjugador del Barça.

Poco después, el trencilla informó a los dos entrenadores de que aplicaba el protocolo y el partido se paralizaba durante un cuarto de hora por el lanzamiento de objetos desde la grada. Los jugadores tardaron en asumir la orden, ya que el tiempo reglamentado estaba cumplido y preferían terminar la contienda, pero no había marcha atrás.

