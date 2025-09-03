Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ernesto Valverde expulsado en La Cartuja AFP

Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

El comité de Disciplina castiga también a Padilla con tres encuentros tras lanzar un balón al campo en la recta final del partido

Julen Ensunza

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:41

El Athletic va de sobresalto en sobresalto en las últimas horas. Tras el affaire Laporte que mantiene en vilo a los athleticzales, este miércoles el ... comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol ha impuesto cuatro partidos de suspensión a Ernesto Valverde por su expulsión ante el Betis en la recta final del encuentro de La Cartuja. Asimismo, el meta Álex Padilla también ha sido sancionado con tres encuentros por el lanzamiento de un balón al terreno de juego.

