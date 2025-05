El Barça desata la locura en la celebración del doblete Liga-Copa

Cristian Reino Viernes, 16 de mayo 2025, 21:03 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Decenas de miles de culés abarrotaron este viernes el centro de Barcelona para honrar a los campeones de Liga y de Copa. Los miles de hinchas azulgranas se rindieron literalmente a sus ídolos en los más de siete kilómetros del recorrido de lo que por momentos pareció la cabalgata de los Reyes Magos. Si en 2023 acudieron 75.000 personas a la celebración del título de Liga del Barça, la afluencia esta vez fue muy superior.

La caravana del Barça partió del Camp Nou, aún un proyecto de campo de fútbol, y transcurrió por toda la ciudad con destino al Arco de Triunfo. El de Barcelona no homenajea una victoria militar, como el de París, sino que se levantó a finales del siglo XIX como una puerta de entrada a la modernidad. La que Hansi Flick y Lamine Yamal le han dado a este Barça, que estaba hace unos meses en decadencia, asediado por las sospechas del 'caso Negreira', en quiebra y sin rumbo deportivo. Lo destacó el capitán, Ter Stegen, en los medios del club. «Hemos conseguido la conexión con la gente», aseguró. El portero alemán, lesionado casi todo el curso, advirtió a los adversarios de los blaugranas que «nunca» se van a cansar de ganar. Araújo lanzó también un aviso para navegantes: «Ahora al Camp Nou, donde nos haremos muy fuertes, y a por la orejona».

La celebración, no obstante, no fue completa. Una parte del barcelonismo no entendió las prisas de la directiva por montar tan rápido la rúa por el doblete y no haber esperado a las futbolistas, que aún pueden proclamarse campeonas de Europa dentro de diez días y así celebrarlo todos juntos. El presidente Joan Laporta así lo ha querido. Hace meses estaba muy cuestionado y ahora hasta se permite el lujo de anunciar, horas antes de la celebración y aún resacoso de la fiesta en el Luz de Gas, que optará a la reelección en las próximas elecciones. En la plaza de Cataluña esperaban miles de culés y se desató la euforia.

«¡Szczesny, fumador!»

Tantas horas de celebración dieron para muchas anécdotas. Szczesny, portero accidental que ha acabado siendo clave en el equipo, iba tranquilamente fumando en el autobús. Vapeando con la bandera polaca en su cuello. Con la misma calma que debió de sentir cuando los emisarios del Barça viajaron a Marbella a ficharle cuando ya estaba jubilado del fútbol. También se fumó un puro. Se lo ofreció a Marc Bernal, pero se lo rechazó. La gente le ha cogido cariño y le cantó: «¡Szczesny, fumador!». Si el portero iba fumando, el delantero Ansu Fati iba comiendo palomitas. Disfrutaba sentado. Igual que Lamine Yamal, con la piruleta en la boca y la gorra para atrás. Esta vez no llevaba las gafas de colores de la final de Copa.

Raphinha, mientras, no se quitó el brazalete de capitán del partido de la noche del jueves, Eric García cambió la gorra por un gorro de policía y Pedri se pusoo a jugar con un balón de playa, el que le enseñan algunas aficiones a Vinicius. Por supuesto, no faltaron los recuerdos al eterno rival: «¡Bote, bote, bote, madridista el que no bote!»