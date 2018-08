Primera División El Athletic se venga de Remiro Remiro, anoche con gesto serio en el palco de San Mamés. / MANU CECILIO El rechazo del portero a la oferta de renovación del club vizcaíno provoca que Berizzo le deje fuera de la convocatoria a pesar de la baja de Herrerín JAVIER ORTIZ DE LAZCANO BILBAO. Martes, 21 agosto 2018, 08:01

Las relaciones entre Álex Remiro y el Athletic parecen haber entrado en un punto de no retorno. El portero quedó ayer fuera de la convocatoria para el partido contra el Leganés, un mensaje inequívoco del club lanzado por Eduardo Berizzo. Si no renueva no jugará. El jugador se lo ha tomado como una postura de fuerza del club, aunque no parece estar dispuesto a echar marcha atrás. Rechazó la última propuesta de la entidad y ayer fue a la grada en un partido para el que estaba destinado a ser titular.

La tensión entre las partes es palpable. El club cree que el portero aprovecha su situación (Kepa en el Chelsa y Herrerín lesionado) para ganarse un supercontrato pese a que aún no ha jugado ningún partido en Primera. Ibaigane cree que el navarro les ha echado un envite y responde con un órdago.

Lo sucedido con Kepa la pasada campaña está muy presente en Bilbao y a Remiro se le ha mandado el mensaje de que no le van a promocionar sin que antes renueve.

El análisis del jugador es que el club nunca ha apostado por él, que siempre ha sido visto como un suplente de Kepa y que con la situación alterada por la salida del ondarrutarra debe mejorar sus condiciones.

Tres ofertas

El Athletic planteó la pasada campaña a Remiro una oferta de renovación de en torno a 700.000 euros. El jugador la rechazó. Unos meses después, después de que Kepa firmara su ampliación y cláusula de 80 millones, el club le trasladó una segunda, inferior a la primera. La idea era cederlo y que fuera el club de destino el que se hiciera cargo de su ficha.

Este verano se han precipitado los acontecimientos. La salida de Kepa y la lesión de Herrerín le abrían la puerta de la titularidad. El club planteó hace cinco días una tercera oferta de alrededor de 1,2 millones netos como contrato base, lo que le colocaría en la zona media-baja de la plantilla, pero que recogía mejoras de llevarlo hasta cerca de 2,2 millones en caso de ser titular indiscutible. El trato se extendía por cinco campañas y recogía una cláusula de en torno a los 70 millones.

Remiro,que siempre ha tenido la sensación de que el Athletic no apostaba por él, la rechazó sin presentar una contraoferta por el momento. Durante sus años de cesión, apenas ha tenido contacto con la entidad. La pasada campaña, en el Huesca, el director deportivo, José María Amorrortu, acudió a El Alcoraz a ver un partido y ni siquiera le saludó.

Hace unos días, Berizzo y Amorrortu se reunieron con el jugador. El navarro salió de la cita con el convecimiento de que si no renovaba no jugaría.

El presidente del Athletic, Josu Urrutia, ya le lanzó un contundente mensaje el miércoles. « Tiene mucho por demostrar. El Athletic ha invertido mucho en su formación y ahora tiene la oportunidad de ser titular. Su situación no ha cambiado». Esas palabras adquirieron ayer un nuevo significado. La situación de Remiro no ha cambiado porque, como se esperaba cuando estaba Kepa y Herrerín no estaba lesionado, se mantiene como tercer portero.

En el entrenamiento del sábado, Remiro comenzó a temer que iba a quedarse fuera. Al finalizar la sesión, compañeros con peso en el vestuario conversaron con el navarro para trasladarle su apoyo.

En un mensaje a Remiro de que había recambio, Simón fue repescado del Elche tras la lesión de Herrerín pese a que la previsión en el Athletic es que éste esté listo en un mes. La rapidez con la que se hizo la operación, aunque sea para pocos partidos y con una compensación al Elche (175.000 euros, según medios ilicitanos) ya dejaron la impresión de que Simón venía a algo más que a sentarse en el banquillo. Simón renovó por el club antes de irse cedido el Elche.

El jugador, tranquilo

Remiro, por el momento, se mantiene firme en su postura. Ayer, tras el entrenamiento, se retiró al hotel en el que está alojado en las inmediaciones de Lezama. Se muestra muy tranquilo y está decidido a mantenerse firme aunque esto le suponga irse a la grada toda la campaña. En su última conversación, el club le dijo que tenía las puertas abiertas para retomar las conversaciones. El jugador está dispuesto a hablar con la directiva y es probable que en las próximas semanas presente su contraoferta al club.