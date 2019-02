El abogado de Toño admite que el futbolista tiene «amistades no recomendables»

Pasaban unos minutos de las diez de la mañana cuando Quico Catalán entraba en los vestuarios de la ciudad deportiva. El presidente del Levante se desplazó ayer a Buñol para reunirse durante más de una hora con la plantilla y el cuerpo técnico. Se trata de un momento delicado y toca cerrar filas. Con Toño García en prisión provisional en Teruel, el club se esfuerza para mantener la atención en la competición. El abogado del futbolista, por su parte, defiende la inocencia de su cliente y asegura que ha pecado de ingenuo al guardar dinero de un conocido. Eso sí, admite que el lateral granota tiene algunas «amistades no recomendables».

El letrado, Emilio Pérez Mora, se muestra indignado. «La previsión es agotar todas las vías de recurso para que se conceda una libertad provisional bajo fianza o bajo cualquier tipo de medida cautelar, porque entendemos que la prisión es absolutamente innecesaria. Ni se va a fugar ni tiene pruebas que destruir porque no tiene ninguna prueba ni tiene nada que ver con el asunto en cuestión. No ha delinquido. Creo que Toño puede ni ser juzgado. La prisión es excesiva. Insólito», comenta el abogado, quien dispone hasta el miércoles para presentar un recurso de reforma y hasta el viernes para el de apelación: «En el caso de Toño es un doble castigo. Por un lado pierde su libertad y por otro va a perder su carrera profesional. Al margen del perjuicio directo para terceros, que son su familia y el club. Es un jugador titular indiscutible y renovado el pasado martes».

Hay siete valencianos en la cárcel por la investigación: «Hay cuatro personas que deben estar en prisión preventiva. Son las cuatro personas detenidas y que comparecieron esposadas en el juzgado de instrucción. Pero las otras tres personas comparecen de forma voluntaria y su participación es ínfima. En el caso concreto de Toño, la participación es simple y llanamente ser un ingenuo y guardar el dinero de un conocido en su casa. Menos de 5.000 euros. Por guardar el dinero de un amigo en su casa, el juez decide que pertenece a una organización criminal que se dedica al blanqueo de capitales. Parece una película. Creo que ningún otro juzgado de España habría decretado prisión».

Emilio Pérez Mora avisa: «El auto de prisión de Toño sólo dice pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. No pone nada más». La investigación de la trama resulta más compleja: «El delito principal y por el que a él no se le acusa es un delito de extorsión. Parece que se chantajeaba a personas que visitaban una web de contactos con prostitutas. Pero ahí él no tiene nada que ver. El hecho de meterlo en prisión no tiene nada que ver con esto. Su nombre sale porque un tipo lo nombra por teléfono».

El defensa azulgrana declaró como investigado. «Ni por asomo pensaba que pudiese estar cometiendo un hecho delictivo guardando ese dinero. Toño le decía al juez: 'Yo no tengo una mente criminal y perversa. No he pensado mal. He actuado como un tonto. ¿Pero por eso acabo en la cárcel?'», añade el letrado, quien reconoce que esta situación está relacionada con ciertas amistades del futbolista: «Por los lugares de encuentro que mencionaban, hablaban de restaurantes, de sitios de tarde... No hablaban de discotecas y de noche siempre». Emilio Pérez Mora destaca el desconcierto del zaguero: «No está en este mundo. No entiende lo que está pasando».

Mientras tanto, Quico Catalán se desplazó a Buñol para reunirse con la plantilla, que empezó a entrenarse una hora más tarde de lo previsto. «Es una situación atípica y estamos tristes y apenados en el vestuario. Y esperando la decisión de los jueces, porque está bajo secreto sumarial. Como no podía ser de otra forma, creemos en la presunción de inocencia de nuestro jugador», apuntó el entrenador del Levante, Paco López, quien habló sobre el mensaje lanzado por el presidente: «Nos ha explicado la situación y nos ha trasladado que nos unamos más, que demostremos esa fuerza que tiene el vestuario. Hoy -por ayer- se ha demostrado en el vestuario que somos una familia». Además, la Delegación de Peñas lanzó ayer un comunicado arropando al futbolista.