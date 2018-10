Segunda jornada | Grupo A Simeone: «Griezmann fue el mejor de la temporada pasada» Simeone, durante el partido ante el Brujas. / Javier Soriano (Afp) El argentino dejó claro en sala de prensa que el delantero francés «es feliz» por haberse quedado en el Atlético y no quiso opinar sobre si 'come en la misma mesa' que Messi y Cristiano JACOBO CASTRO Miércoles, 3 octubre 2018, 23:59

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró satisfecho en sala de prensa tras la victoria de su equipo por 3-1 ante el Brujas. El argentino quiso destacar el momento de Antoine Griezmann, autor de dos goles en el encuentro de este miércoles. «Para mí, la pasada temporada, Griezmann fue el mejor jugador del mundo porque ganó la Copa del Mundo, la Europa League, la Supercopa de Europa y fue segundo en una liga como la española. Decidió quedarse en el Atlético de Madrid, donde quería estar y está viviendo un gran momento. Es feliz», manifestó Simeone, que no quiso opinar sobre si el francés 'come en la mesa' de Messi y Cristiano. «No me gusta esa frase. Para mí el año pasado fue el mejor y punto. Ganó la Copa del Mundo, cosa que no todos hacen», dijo.

Al argentino no le sorprendió el buen partido realizado por su rival, el Brujas, que puso a sus jugadores en complicaciones y explicó los numerosos cambios de sistema que realizó durante el encuentro. «Lo habíamos advertido en la previa. Sabíamos que ellos iniciaban muy fuerte los partidos y entendíamos que salir con cuatro en defensa era la mejor opción. Después cambiamos a cinco, nos empataron, y la lesión de Giménez nos hizo variar el sistema», aseguró.

Para Simeone, la clave del encuentro estuvo en la charla del descanso y la entrada de Correa en la segunda mitad. «El gol de ellos les había dado mucha más confianza. En el descanso hemos hablado de controlar la ansiedad que teníamos en ataque, en los últimos metros. Creo que eso, y la entrada de Correa, que fue vital para que pudiésemos crear más ocasiones, nos ayudaron a ganar», declaró.

El Cholo destacó que su equipo «viene mejorando desde el día del Celta» y aseguró que «los que están jugando menos» van a ir «entrando poco a poco en el equipo». Por último, no quiso pronunciarse sobre las lesiones de Giménez y Costa, que no pudieron terminar el partido. «El médico dirá qué tienen en los próximos días», concluyó.