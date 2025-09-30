El Real Madrid mitiga el dolor de una 'manita' con otra 'manita'

Óscar Bellot Madrid Martes, 30 de septiembre 2025, 20:47 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

Bajo alerta tras la indigestión que sufrió a manos del Atlético en el Metropolitano, el Real Madrid se tomó una tónica este martes goleando al Kairat Almaty y mantiene su expediente inmaculado en la presente edición de la Champions, cuestión para nada baladí teniendo en cuenta deslices del pasado. Tres goles de Mbappé, uno de Camavinga y otro más de Brahim sirvieron para que el conjunto de Xabi Alonso evitase cualquier tipo de susto en su primer desplazamiento a tierras kazajas y aplicase al menos un pequeño bálsamo al malestar que le provocó la humillación de la que fue objeto en el feudo colchonero.

Aplicado y concentrado en defensa, con manos libres en el centro del campo y letal en ataque, el conjunto de Chamartín pasó por encima del Kairat Almaty, que planteó batalla en el inicio y mantuvo la cabeza alta mientras le duró la gasolina, pero que acabó claudicando ante la pegada de Mbappé y la clarividencia de Arda Güler. La nueva exhibición en el remate del francés y el recital en la dirección del juego que ofreció el turco fraguaron un triunfo amable que permitió a los blancos mitigar el dolor de una 'manita' con otra 'manita'.

Aunque era un duelo de perfil menor, se disputaba bajo ruido de sables, lo que explica que Xabi Alonso se quedase a medio camino entre el instinto revolucionario y el respeto al régimen establecido. El tolosarra hizo cinco cambios en el once respecto al derbi del sábado, pero conservó la columna vertebral de una escuadra que padeció un fallo multiorgánico en el Metropolitano.

Kairat Almaty Kalmurza, Tapalov (Stanojev, min. 64), Martynovich, Sorokin, Mata, Mrynskiy, Kassabulat, Arad (Baibek, min. 64), Gromyko (Zaria, min. 80), Jorginho (Edmilson, min. 64) y Satpayev (Ricardinho, min. 80). 0 - 5 Real Madrid Courtois, Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García, Arda Güler (Bellingham, min. 80), Tchouaméni (Camavinga, min. 80), Ceballos, Mastantuono (Brahim, min. 70), Mbappé (Gonzalo, min. 80) y Vinicius (Rodrygo, min. 70). Goles: 0-1: min. 25, Mbappé, de penalti. 0-2: min. 52, Mbappé. 0-3: min. 74, Mbappé. 0-4: min. 83, Camavinga. 0-5: min. 93, Brahim.

Árbitro: Marco Guida (Italia). Amonestó a Gromyko y Arad.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Almaty Ortalyk Stadion ante 23.800 espectadores.

La línea más renovada fue la retaguardia, con Huijsen como único superviviente del naufragio en el fortín colchonero. Solo una novedad en el centro del campo, la entrada de Ceballos por Valverde, que temía ser carrilero de emergencia y acabó chupando banquillo. Arriba, sin embargo, no hubo espacio para meritorios, con Mastantuono, Mbappé y Vinicius encargados de asaltar las trincheras kazajas.

Para el Real Madrid se trataba de un trámite burocrático, pero para el Kairat Almaty el pleito representaba un acontecimiento histórico. Quedó reflejado en el descorche, que contrapuso a un equipo local corajudo y punzante con un conjunto visitante de rodaje más pausado. Medio minuto le bastó al cuadro dirigido por Rafael Urazbakhtin para protagonizar la primera razia en área de Courtois, fruto de una acción tejida en la pizarra. Trece minutos precisó el Real Madrid para pisar los dominios custodiados por Kalmurza, jovencísimo cancerbero que se limitó a ver cómo Vinicius desperdiciaba una ocasión pintiparada pero que dejó un gran despeje tras remate de Mbappé.

Dicha intervención, sin embargo, no sirvió para asentar a Kalmurza, que víctima del fuego amigo y de su falta de experiencia en una acción en la que acabó atropellando a Mastantuono. Ajustició desde los once metros Mbappé, infalible desde el punto de castigo en lo que va de campaña. Para entonces, el cansancio había apaciguado el ardor guerrero del Kairat Almaty y el Real Madrid tomó la iniciativa, se instaló en campo contrario y se preparó para una guerra de desgaste.

Arda Güler ordena y Mbappé ejecuta

El plan de batalla lo urdió Arda Güler, indescifrable entre líneas para los defensores kazajos, secundado por un Mbappé, de nuevo, incontenible. El crack de Bondy amagó con rubricar un gol antológico tras tirarle un caño magistral a Sorokin, que tiene apellido de dramaturgo pero echó en falta una sotana. Previamente el '10' del Real Madrid había dejado un control espectacular. Detalles deslumbrantes de un genio que se siente plenipotenciario.

La conexión entre el turco y el francés ponía al Kairat Almaty bajo amenaza de derribo y la demolición la confirmó Mbappé, quién si no, al poco de comenzar la segunda parte. La segunda diana del francés vino preludiada por una cesión defectuosa de Fran García que Courtois convirtió en una asistencia soberbia para el prodigio galo, quien acompañó su imperial cabalgada con una definición rebosante de seda.

Ese gol acabó con las esperanzas del Kairat Almaty, que pese a llegar a amenazar con recortar distancias con un disparo de Arad que buscaba la escuadra, quedó a merced de un Real Madrid que había encontrado pista libre para recrearse. Disfrutaron Vinicius y Mbappé jugando al 'tuya-mía', pero el francés vio tan fácil el remate que la mandó fuera. Agradeció el indulto la escuadra kazaja, que puso a prueba a Courtois con disparos de Gromyko y de Mata.

El primero, que comparte apellido con quien fuera ministro de Nikita Khruschev en plena Crisis de los Misiles, estuvo a punto de activar las alertas del Real Madrid en un lance con Ceballos, que rozó el penalti pero acabó siendo auxiliado por el VAR. Y del posible 1-2 que hubiera añadido pimienta al pleito se paso al 0-3 que lo sentenció, cimentado a partir de una internada de Rodrygo, una dejada de Arda Güler con el tacón y un disparo inapelable de Mbappé que permitió al francés sellar su decimotercera diana del curso y la número 60 a lo largo de su andadura por una Champions que sirvió al Real Madrid para tomar aire tras un derbi que le dejó sin oxígeno con una goleada a la que se sumaron Camavinga y Brahim.