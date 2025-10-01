Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fede Valverde, realizando ejercicios de calentamiento con el Real Madrid. EP
Análisis

El método Xabi Alonso ya deja caras largas

Valverde y Vinicius visibilizan su descontento al ver amenazada la zona de confort que tenían con Ancelotti

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:01

Cuando Xabi Alonso aterrizó en el Real Madrid se disparó la ilusión dentro de un vestuario que había mostrado grietas en el crepúsculo de la ... era Ancelotti. Llegaba un técnico moderno, con un libreto camaleónico, un carisma a prueba de bombas y la condición de leyenda. Su figura parecía encajar como un guante dentro de las necesidades de un equipo que precisaba un electroshock para volver a la senda del éxito. Sin embargo, como ocurre con tantas cosas en la vida, no siempre es fácil adaptarse a un nuevo escenario y el método del estratega vasco ya empieza a dejar caras largas por parte de algunos de sus pupilos con mayor jerarquía, como quedó puesto de manifiesto el martes en Almaty.

