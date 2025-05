Luis Enrique: «Nos hubiera encantado tener a Mbappé, pero tenemos estrellas en función del equipo»

Amador Gómez Madrid Sábado, 31 de mayo 2025 | Actualizado 01/06/2025 00:10h. Comenta Compartir

«Nos hubiera encantado tener a Mbappé, pero su decisión fue otra. El objetivo de un entrenador es motivar a sus jugadores y hacerles creer que es posible. Me gusta mucho esta película, porque tenemos estrellas en función del equipo y no al revés, y eso no es muy fácil en el mundo el fútbol», proclamó Luis Enrique tras la conquista de la primera Champions del PSG, precisamente, después de que el astro francés se marchase del conjunto parisino para fichar por el Real Madrid. Luis Enrique ya había prometido que haría un mejor equipo sin Mbappé y cumplió su promesa. «A mí me da igual ser el entrenador del año. Yo quiero ser mejor entrenador y hacer mejor a mis jugadores», aseguró el técnico asturiano, que citó los ejemplos de dos grandes futbolistas de quienes ha logrado potencias su virtudes.

«Dembélé siempre ha sido un fenómenos, pero hay que ir ahondando para conseguir su mejor versión. Es un líder desde el ejemplo. Cómo ha presionado… Dime un 9 que presione así. Cuando hace eso, el resto solo tiene que seguirlo», reconoció en alusión al exjugador del Barça. «En el caso de Doué (autor de un doblete en la final con solo 19 años), es como esta generación de Lamine Yamal, que para ellos ya es una fiesta. En la nuestra estaríamos cagaos», le dijo Luis Enrique a Álvaro Benito antes las cámaras de Movistar. «Bueno, en la tuya no. En la mía», añadió entre risas dirigiéndose al exmadridista.

También se le preguntó a Luis Enrique por su fallecida hija, Xana, de quien dijo que «siempre» está con él, «en la victoria, y en la derrota mucho más». «No es el momento de estar triste y emocionarse. Es un momento para disfrutarlo, con la familia», zanjó, después de haberla homenajeado con una camiseta que se puso poco después de que el árbitro pitase el final del partido. «No sabía cómo íbamos a ganar. Toda la gente alrededor ha estado con exceso de tensión y me han sorprendido los jugadores. ¡Qué madurez! Nunca esperas estar a este nive», reconoció.

«Hemos sabido gestionar ese exceso de tensión y excitación y jugar un partido tranquilo», insistió. «Hemos ganado jugando al fútbol y no le hemos dejado al Inter competir. No sé si éramos favoritos. En una final... Hemos sido los mejores toda la temporada, pero Nos faltaba la eficacia. Los jugadores han dado un paso adelante y hemos hecho historia», se congratuló el entrenador del nuevo campeón de Europa, que llegó al PSG «gracias a Luis Campos y al presidente». «Siempre me ha dado su apoyo, independientemente de los resultados», recordó.

«Él es el hombre que ha cambiado todo el PSG. Desde que él vino ha cambiado a este club. Es un fuera de serie y un hombre leal, de los que muy pocos quedan en este mundo y se lo merece más que nadie», proclamó el autor del gol que abrió la goleada en la final, el exlateral del Real Madrid Achraf Hakimi.