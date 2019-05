Semifinales Klopp: «Salah está mejor pero no puede jugar» El alemán confirma la ausencia del egipcio en la vuelta de semifinales ante el Barcelona en Anfield RICARDO CASTAÑEDA Madrid Lunes, 6 mayo 2019, 13:27

«Salah no puede jugar mañana. Está mejor en su recuperación, pero no puede jugar mañana». Con cierto pesar reconocía Jurgen Klopp la ausencia del africano -tras el golpe en la cabeza que sufrió en el partido contra el Newcastle el sábado- en el duelo del martes al micrófono de Ricardo Rosety. Remontar un 3-0 es complicado pero sin el mejor goleador de la liga inglesa aún más. Después lo detalló más en la rueda de prensa ante todos los medios. «Desgraciadamente, Salah no va a estar mañana».

El alemán usó lo visto la pasada campaña contra la Roma como motivación. «Sí, es un buen ejemplo para intentar eliminar al Barcelona. Hay muchas diferencias y muy grandes. No me voy a sentar aquí para hablar de los jugadores del Barcelona o del gran equipo que es. Me siento aquí para hablar de mis chicos, del Liverpool y de quién está disponible. Vamos a intentarlo hasta el final. Puedes compararlo con Roma, con lo que quieras, pero es algo diferente».

El Liverpool por tanto recibe al equipo azulgrana con bajas sensibles: no podrá contar con el brasileño Roberto Firmino y finalmente sin su estrella egipcia Mohamed Salah. Firmino pudo jugar algunos minutos en el partido de ida, pero las molestias musculares que arrastra desde un entrenamiento de la pasada semana, le impedirán estar el martes en Anfield. «Claro que creemos. Esto es fútbol. Creo en mis chicos y esto es fútbol. No tenemos a nuestros dos mejores delanteros (Salah y FIrmino), hay que marcar goles al Barcelona... sé que la vida no es fácil pero vamos a intentarlo. Si tenemos opciones, plantaremos cara».

Sin Firmino ni Salah, Klopp tendrá que apoyarse en el senegalés Sadio Mané para intentar hacer daño al Barça, para lo que podría contar con el apoyo de Xherdan Shaqiri en un extremo y Daniel Sturridge en punta. «Claro que tenemos que marcar mañana contra el Barcelona, pero tenemos que tener en cuenta otros aspectos. El Barça es un gran equipo y es complicado. Tenemos un resultado duro. Tenemsos que ir paso a paso, no pensar en el tercer gol antes que en el primero. Tenemos que ir poco a poco e intentarlo. No ponernos nervioso».

Jurgen Klopp, ante los medios / REUTERS

En la ida, el equipo azulgrana logró competir durante buena parte del partido con el Barça, pero sin encontrar el camino del gol y está por ver si el Liverpool podrá corregir su puntería sin dos de sus principales atacantes. «No pensaba que íbamos a necesitar tantos goles en la vuelta. Estamos preparados para 95 minutos o más para intentarlo. Paso a paso. Tenemos que estar muy bien en defensa y realmente bien en ataque. Repito, vamos a intentarlo».

El alemán bromeó sobre lo que necesitan cambiar respecto a lo visto en el Camp Nou. «El resultado (risas). Es lo que tenemos que cambiar. El resultado (risas). Es verdad que dije en la ida que habíamos jugado bien. Vamos a intentarlo hasta el final. El Barcelona está muy bien. Nosotros jugamos muy bien en la ida pero no marcamos. El fútbol son sensaciones».

Tiene claro Klopp que, para lograr la remontada, deberán «ser perfectos. Más allá de jugadores. Tenemos que crear una atmosfera para intentarlo. Vamos a celebrar este partido porque es una fiesta. Es un gran encuentro y queremos celebrar con fútbol. Vamos a intentarlo y celebrarlo. Con aficionados, atmósfera...»

Por último, destacó las prestaciones de Marc-André ter Stegen y su posible titularidad con la la selección alemana. «En Alemania está también Neuer y yo no tengo que tomar esas decisiones. Los dos son grandes porteros. Obviamente el problema de Alemania no está en la portería», zanjó.