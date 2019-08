Edición 19-20 Ingleses y los dos madrileños, los cocos del sorteo de la Champions El primer bombo está compuesto por los campeones de cada país así como el Liverpool, que defenderá una 'orejona' que se decidirá en la edición de 2020 en Estambul RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Mónaco Enviado especial Jueves, 29 agosto 2019, 00:16

Vuelve la Champions League. Casi tres meses después de que el Liverpool se impusiese al Tottenham en el Wanda Metropolitano, el Principado de Mónaco acoge, un año más, el inicio de la campaña 19/20. Desde hace un par de campañas en el primer bombo están sólo los campeones de las Ligas europeas junto al vigente poseedor de la 'orejona', el Liverpool, que junto al vencedor de la Europa League, un Chelsea contra el que se midió en la Supercopa en Estambul, y al Manchester City, ganador de la Premier League, forman el tridente inglés en el primer bombo.

Así, Inglaterra encara en posición de fuerza el sorteo de la Liga de Campeones el jueves en Mónaco (18 horas en LaSexta, Teledeporte y Eurosport), en el que los dos clubes madrileños que se disputaron las ediciiones de 2014 y 2016, Real Madrid y Atlético, son los ogros a evitar en el segundo bombo.

El Liverpool certificó la toma de poder a nivel europeo del fútbol inglés, que también copó la Europa League, tras cinco años de dominio español (2014-2018). Pero «esto no es más que el principio», declaró el entrenador de los 'Reds' Jürgen Klopp. Y el sorteo organizado por la UEFA el jueves es la primera etapa de un camino que les puede llevar a la final de Estambul el 30 de mayo de 2020.

Y es que la ciudad del Bósforo es de grato recuerdo para el club la ciudad del río Mersey, que logró en 2005 una épica remontada contra el Milán, el conocido como el 'milagro de Estambul'. «Portamos el peso de la historia para reproducir eso. Será un objetivo, pero será difícil», previno Klopp.

No dos del mismo país

Merced a su estatus de cabezas de serie, el Liverpool (vigente campeón), el Chelsea (campeón de la Europa League) y el Manchester City (campeón de Inglaterra) pueden esperar un sorteo más clemente. Eso les garantiza no toparse de primeras con el FC Barcelona, la Juventus, el París Saint Germain (pendiente del futuro de Neymar) o el Bayern de Múnich, ni con el Tottenham en el segundo bombo ya que dos clubes de un mismo país no pueden coincidir en el mismo grupo.

Así pues, no es descartable un pleno inglés en octavos. El Chelsea, aunque no ha podido reforzarse por una sanción de la FIFA, el Liverpool y el Manchester City son favoritos a todo, mientras que el Tottenham de Mauricio Pochettino no cesa de crecer.

Ante el poderío inglés, los españoles sueñan con una 'reconquista' del terreno perdido. Es el caso sobre todo del Real Madrid, ganador de tres de las últimas cuatro ediciones, que llamó en busca de ese objetivo a su entrenador fetiche Zinedine Zidane, y que ha gastado más de 300 millones de euros en fichajes esta pretemporada. «El fútbol español siempre tiene sitio», previno Zidane, rechazando la idea de un fin de ciclo para la Liga.

Como el club blanco, el Atlético de Madrid también cayó en octavos la pasada temporada. Y como el Madrid, el Atlético no ha reparado en gastos, con 126 millones de euros para fichar a la joya portuguesa Joao Felix. Al estar ambos en el bombo 2, cualquiera de ellos podría formar parte del 'grupo de la muerte' de esta edición de la Champions.

En cuanto al FC Barcelona, ha sido el gran animador del 'mercato' con el fichaje estelar del delantero francés Antoine Griezmann (120 millones de euros), a la espera del posible regreso de Neymar. El objetivo marcado por el capitán Leo Messi es claro; reconquistar la Champions y reponerse de la debacle sufrida en Liverpool en semifinales hace unos meses (3-0, 0-4).

El Ajax ansía otra sorpresa

Aunque el curso pasado el Ajax de Ámsterdam o el Tottenham supusieron una ráfaga de viento fresco, la competición reina a nivel europeo parece reservada a un círculo muy restringido. Y va camino de serlo aún más según el controvertido proyecto de reforma.

Entre la élite con opciones reales figura la Juventus, finalista en 2015 y 2017, antes de caer el curso pasado en cuartos pese a la presencia de Cristiano Ronaldo, máximo realizador de la historia del torneo. Y el astro luso sueña con levantar la 'Orejona' con un tercer club diferente.

También está el Bayern de Múnich, que teme un descenso en la jerarquía europea de la mano del resto de clubes de la Bundesliga, a pesar de cuatro representantes en la fase de grupos (con Borussia Dortmund, Leverkusen y Leipzig).

Por último, el París Saint Germain, cuyas opciones de victoria final dependerán mucho de cómo se resuelva el asunto Neymar: en Mónaco, los parisinos tendrán un ojo en las famosas bolitas, y otro en el 'mercato'.

- Sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones:

Bombo 1

Liverpool (ING, vigente campeón)

Chelsea (ING, ganador de la Europa League)

Barcelona (ESP)

Manchester City (ING)

Juventus (ITA)

Bayern (ALE)

París Saint Germain (FRA)

Zenit San Petersburgo (RUS)

Bombo 2

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALE)

Nápoles (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ING)

Benfica (POR)

Ajax (HOL)

Bombo 3

Lyon (FRA)

Bayer Leverkusen (ALE)

Olympiacos (GRE)

Brujas (BEL)

Salzburgo (AUT)

Valencia (ESP)

Inter Milán (ITA)

Dínamo de Zagreb (CRO)

Bombo 4

Lokomotiv (RUS)

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

Leipzig (ALE)

Slavia Praga (RCH)

Estrella Roja (SRB)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)