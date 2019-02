Octavos I Ida Golpe de autoridad del rey de Europa Sobrevivió al ímpetu de un Ajax que marró sus opciones ante el campeón, que supo sufrir cuando fue inferior y golpeó cuando su oponente se desordenó RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 13 febrero 2019, 23:39

El Real Madrid demostró en Ámsterdam su autoridad en Europa. Fue un duelo entre el ímpetu y la jerarquía. El vigente campeón sufrió pero resistió para desgastar al Ajax, llegar vivo al ida y vuelta, situación que domina mejor que nadie en el continente. Se llevó un botín quizá excesivo tras una primera parte horrible, en la que los jóvenes del Ajax le complicaron la vida y le incomodaron con una presión alta que le provocó muchas pérdidas. Los holandeses generaron muchas llegadas pero les faltó definición y algo de suerte.

Su primer cuarto de hora fue un homenaje al Ajax de siempre, el que forjó Cruyff y en el que jugaron tipos como Seedorf, Overmars, Van der Sar o Kluivert; todos presentes en la grada. Salió con sus hombres de más talento, sin delantero, con Tadic como falso '9' metiéndose entre líneas y el plan sorprendió a Solari. Ahogó al Madrid una y otra vez con su agresiva y vigorosa presión; Kroos y Modric pudieron recibir nunca de cara para prolongar hacia la BBV.

El campeón buscó bajar revoluciones al duelo y por momentos lo consiguió pero concedió a su bisoño oponente varios remates en las transiciones tras las pérdidas blancas. En los más claros se toparon con la madera, con Courtois -que detuvo un mano a mano a Ziyech- y cuando superaron al belga el VAR apareció para cercenarles la ilusión. Courtois no atrapó un cabezazo de De Ligt en un córner y el rechace lo embocó Tagliafico en la red. Skomina acudió a ver la imagen animado por el VAR y señaló fuera de juego al considerar que Tadic molestaba al belga. Posición más influencia, que dirían los antiguos.

1 Ajax Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne (Dolberg , min. 72), De Jong, Ziyech, Van de Beek, David Neres y Tadic. 2 Real Madrid Courtois, Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric, Bale (Lucas Vázquez, min. 60), Benzema (Asensio, min. 72) y Vinicius (Mariano, min. 80). goles 0-1: min. 59, Benzema. 1-1: min. 75, Ziyech. 1-2: min. 86, Asensio. árbitro Damir Skomina (Eslovenia). Amonestó a Ziyech, Reguilón, Lucas Vázquez y Sergio Ramos. Anuló un gol al Ajax usando el VAR por fuera de juego en el minuto 40. incidencias Ida de los octavos de final de la Champions League 18-19. Johan Cruyff ArenA. 54.990 espectadores. Varane (conun proceso gripal), Altube, Odriozola; Valverde y Brahim Díaz. Antes del partido André Rieu dirigió una coreografía que siguieron los presentes. Minuto de silencio por Emiliano Sala y Gordon Banks. Sergio Ramos se perderá el partido de vuelta por acumulación de amonestaciones.

Suspiró el Real Madrid, que más allá de la polémica arbitral, tenía muchos problemas. Nacho parecía superado, Modric y Kroos no conectaban ya que al equipo le costaba muchísimo salir de su campo. Llegó a estar diez minutos sin hacerlo. Apenas un arrancada de Vinicius y un golpeo flojo de Bale. Resistía el asedio. No hay otro equipo que pueda levantarse tras ser superado con claridad. Apenas necesita un chispazo y por algo es campeón. Sabe que necesita resistir para optimizarlo. Por eso es el rey de Europa, tanto en color como en blanco y negro.

El VAR indignó al Ajax

El gran momento llegó después del descanso, que fue una bendición para el vigente campeón tras un dantesco primer acto. Solari mantuvo la fe en sus imberbes, Reguilón y Vinicius, que fueron titulares ocupando los lugares habituales de Marcelo y Cristiano en este triplete consecutivos de 'orejonas'. El brasileño, que hizo un 'slalom' decisivo en el 0-1 de Benzema, sólo tiene 18 años y no había nacido cuando Pedja Mijatovic anotó aquel tanto, también envuelto en la polémica del fuera de juego, que originó el vórtice ganador de estas dos décadas. Reguilón, que ha pasado de jugar cedido en el Logroñés a sentar a Marcelo, era un crío en 1998 pero en el mismo césped hizo arrancadas que por momentos recordaron a Roberto Carlos... aunque perdiendo más bolas en la salida que el brasileño.

El Madrid confiaba en su bardo, pero Benzema, lejísimos de conectar con el juego, apenas apareció en el área hasta la segunda mitad. El Ajax puso un '9' en el campo y Dolberg generó peligro pero estuvo fallón: la pegó muy arriba en su primera oportunidad y malgastó un mano a mano con Courtois. Y cuando parecía que era imposible que ese partido se le escapase al Madrid llegó un gol de Ziyech, tras otro chequeo del VAR, después de una cabalgada de Neres.

No merecía perder el Ajax, pero buscar el triunfo que quizá merecía entrañaba un riesgo enorme ante un rival que con el paso de los minutos podía crear más peligro al espacio. Y el golpe de autoridad llegó cuando dos de los que comparecieron desde el banquillo conectaron en un contragolpe. Acierto de Solari, que equilibró al equipo con Lucas en banda derecha, Asensio en la izquierda y con Mariano de referencia viendo que Vinicius no fijaba los centrales como Karim. Con un tridente más veloz, Carvajal la puso al área y en el segundo palo remachó a la red Marco Asensio Willemsen. Un gol especial, no sólo por los meses que llevaba sin perforar la red, sino porque llegó en tierra de su madre, en el país que quiso convocarlo en su día. Cosas del destino. La peor noticia para el Real Madrid en la recta final fue la amarilla para Ramos, que será baja en la vuelta.