Laporta: «El Barça no quiere polémicas con la selección, pero quiere a Lamine a su disposición»

Javier Varela Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:37

Joan Laporta no quiere polémicas entre el Barcelona y la selección por el 'caso Lamine Yamal'. «No beneficia a nadie», señaló el presidente del Barcelona que insistió en que el club actuó «con total transparencia» porque «lo notificamos en el momento que lo supimos. Cuando el doctor que le trató nos dijo que necesitaba un reposo de diez días, lo comunicamos a la selección», aseguró en unas declaraciones a Catalunya Radio. Laporta negó así cualquier intento de ocultar información a la Federación Española de Fútbol (FEF) porque «respetamos a todas las partes». El presidente azulgrana insistió en que «intentamos curar a nuestros jugadores con el ritmo que nos interesa, pero siempre dentro de los parámetros médicos adecuados», insistiendo en que el reposo de Lamine «no perjudica a la clasificación de la selección, que está muy bien encaminada».

Las palabras de Joan Alporta llegaron horas después de que el seleccionador, Luis de la Fuente, hablara sobre la la baja de lamine Yamal para los partidos ante Georgia y Turquía. «Seguramente se nos tenía que haber comunicado que se le iba a hacer ese tratamiento antes, no después», dijo respaldando el comunicado de la FEF, que tuvo constancia del tratamiento de radiofrecuencia en el pubis del jugador el lunes a las 13:47 horas, pero no recibió el informe médico, que recomendaba entre 7 y 10 días de reposo, hasta las 22:40 de la noche. En declaraciones a Cope, De la Fuente insistió en que es «cosa del club» por ser «su jugador», pero recordó que la comunicación es fundamental. Ante esta situación, y con el informe médico en la mano, la decisión fue unánime: «No vamos a correr esos riesgos, y como siempre he apuntado, aquí lo que priorizamos es la salud del futbolista», sentenció De la Fuente.

Laporta también aprovechó para elogiar el comportamiento de Lamine Yamal, al que definió como «un genio» que combina talento precoz con un sorprendente sentido de la responsabilidad. «Está disfrutando de la vida con 18 años y es muy maduro para su edad. No me preocupa su estilo de vida. Se le tiene que proteger y ayudar, nosotros y su entorno. Es un profesional que entrena como el que más, y tiene mucho mérito que siga jugando en proceso de recuperación», comentó. Además, defendió su barcelonismo y compromiso con el equipo: «Tiene un problema con la pubalgia, pero demuestra día a día que quiere estar disponible. Todavía no ha llegado a su máxima excelencia, pero ya es el mejor del mundo en su posición».

Ampliar El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, y el presidente del Barcelona Joan Laporta, durante el último clásico. Efe

Frialdad institucional con el Real Madrid

En cuanto a la relación con el Real Madrid, Laporta reconoció que el clima sigue siendo tenso, sobre todo tras la implicación del club blanco en el «caso Negreira». «El reencuentro fue correcto, de respeto y concordia, pero las relaciones no son buenas. Comparecen en el caso Negreira, presentando hechos irrelevantes e inconcluyentes. Tener el caso abierto les debe provocar algún interés», dijo con un tono entre crítico y resignado.

No obstante, quiso rebajar el dramatismo de la rivalidad. «Nunca hemos estado casados, así que no puede haber divorcio. Somos rivales eternos y lo llevamos con respeto», matizó. Laporta también evitó pronunciarse sobre la propuesta de disputar partidos de Liga en Estados Unidos -una idea que el Real Madrid no ha respaldado- y defendió la posición del Barça: «Vimos desde el primer momento la oposición de la AFE y otros clubes. No creo que se adultere la competición».

La visita de Messi: un «arrebato simpático»

El presidente azulgrana también se refirió a la inesperada aparición de Lionel Messi en las obras del Spotify Camp Nou el pasado domingo por la noche, un gesto que despertó la nostalgia de los aficionados y, en algunos sectores, rumores sobre un posible acercamiento institucional. Laporta restó dramatismo y sentimentalismo al episodio, pero reconoció la carga simbólica del momento. «Fue un arrebato simpático, espontáneo y de barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Aquí le queremos y él lo sabe», afirmó.

Aun así, descartó tajantemente la posibilidad de un regreso como jugador. «No es realista hablar del retorno de Leo Messi. Está en el Inter de Miami y hay que respetar eso. Pero es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo», señaló, confirmando que el club trabaja para que ese tributo se celebre una vez reabierto el nuevo estadio. «Sería maravilloso tenerlo aquí, ante 105.000 seguidores», añadió, en un tono más sentimental. Sobre la manera en que se produjo su salida en 2021, Laporta volvió a defender su gestión: «No me arrepiento. El Barça está por encima de todos. No fue como queríamos, pero en ese momento no se pudo dar».