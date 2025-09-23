Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

En una noche en la que Ousmane Dembelé fue coronado con su primer Balón de Oro, no todos los jugadores se fueron con la misma felicidad. Aunque Lamine Yamal no se fue de París de vació, ya que se llevó por segundo año consecutivo el premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo, la decepción por no conseguir llevarse el premio principal de la gala será algo que cueste olvidar, después de tenerlo tan cerca.

A pesar de no llevarse ese galardón, Lamine no ha tardado en mostrarse públicamente. En un mensaje corto en sus redes sociales se ha mostrado paciente, tranquilo y feliz por conseguir su segundo premio Kopa, además de felicitar a Dembelé que se terminó llevando el trofeo a mejor jugador del mundo.

«El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada», escribió Lamine en una publicación que acompañó con varias imágenes de todo lo que sucedió en la gala. Varios de sus compañeros en el Barcelona han reaccionado a su mensaje, convencidos de que en algún momento le llegará el momento de alzarse con el galardón.

Aunque Dembelé se alzó como claro vencedor del duelo, la polémica estaba servida. Los resultados no convencieron a la familia de Lamine y su padre se mostró muy enfadado en una breve conexión con 'El Chiringuito' de Pedrerol: «Creo que es el mayor... no voy a decir robo... sino daño moral a un ser humano porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia», señaló.

A pesar de no salir con el Balón de Oro, Lamine acudió a la gala con una expedición azulgrana en la que también estuvieron Cubarsí, Raphinha, Flick y Joan Laporta, entre otros. Además de Aitana Bonmatí que sí salió galardonada con su tercer trofeo y el quinto consecutivo para el fútbol femenino español.