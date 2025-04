DjMaRiiO: «Me acuerdo de la Real por Darko Kovacevic y las pistas de atletismo de Anoeta»

Moises Arrieta San Sebastián Domingo, 6 de abril 2025, 11:55 Comenta Compartir

La LALIGA FC Pro Cup no solo ha traído consigo este fin de semana a San Sebastián a varios de los mejores 'gamers' (jugadores de videoconsola) del panorama internacional, sino también a grandes referentes de las redes sociales. Uno de ellos es DjMaRiiO, figura icónica de YouTube a escala mundial, con más de 20 millones de seguidores en redes sociales y uno de los primeros en fusionar el mundo del fútbol con los videojuegos, especialmente el FC, antes conocido como FIFA. Este mostoleño de 34 años, cuyo nombre real es Mario Alonso Gallardo, ha estado este fin de semana en Donostia para apoyar este evento que reúne a jóvenes, creadores de contenido y aficionados al deporte electrónico, y en el que también estarán presentes los narradores Miguel Ángel Román y Alba Oliveros. Aprovechando la ocasión, El Diario Vasco se ha acercado para conversar con él sobre su trayectoria, su visión del sector y su conexión con la capital de Gipuzkoa.

- ¿Qué le está pareciendo esta visita a San Sebastián?

- Me ha encantado. En comparación con el año pasado que estuvo nublado, hoy (por el sábado) por fin he podido verla con sol y me parece un sitio precioso. Me gusta mucho que en una ciudad haya playa y aquí, justo el hotel donde me estoy hospedando, puedo ver La Concha y su gente desde mi ventana y es algo que me encanta.

- ¿Qué me dice de la Real Sociedad?

- Pues mira, he tenido la oportunidad de estar en el estadio, tras su remodelación, y es muy bonito. Me impresionó mucho poder pisarlo y estar presente.

- ¿Cuando era niño se fijaba en el equipo txuri-urdin?

- La verdad es que sí que tengo recuerdos de cuando era un chaval. Ese estadio de Anoeta con las pistas de atletismo, Kovacevic...

- ¿Qué opina de que existan entidades que organicen este tipo de eventos en San Sebastián dirigidos para los jóvenes?

- Está genial. Ya lo hicimos aquí el año pasado y funcionó bastante bien. Hicimos un 'meet and greet' (una sesión de fotos y autógrafos con los seguidores) y vino muchísima gente, especialmente jóvenes y fueron muchísmos los que se acercaron a conocerme. Se nota que hay mucha gente a la que le gusta el fútbol aquí. Si juntas fútbol, videojuegos y juventud, es lógico que al final se termine apostando por ellos. Aunque es cierto que quizás nuestros padres o abuelos no lo entiendan, es por ello que en la juventud está el futuro, así que es bueno que se apoye.

- Usted tiene millones de seguidores. ¿Cómo gestiona el éxito de ser un youtuber tan reconocido?

- Realmente, no sé si lo gestiono bien o mal. Todo esto llegó a mi vida de manera muy repentina, aunque ha sido un crecimiento gradual. Durante cada año hemos sumado alrededor de un millón de suscriptores y durante los últimos diez años esto se ha hecho notar. A día de hoy, aún me es difícil asimilar al completo todo lo que ha pasado. Al final, siempre he sido yo mismo, sin llegar a seguir una estrategia específica.

- ¿Con qué edad empezó en YouTube y cómo recuerda sus inicios?

- Recuerdo pasarme todos los días viendo vídeos en YouTube, allá en el año 2006, cuando aún la plataforma se encontraba en sus inicios. Fue entonces cuando comencé a subir recopilaciones de Los Simpsons o grabaciones con el móvil de lo que veía en la televisión, todo simplemente como un hobby. Sin embargo, alrededor de 2014 intenté centrarme seriamente en esto, pero sin llegar a pensar nunca en tener millones de seguidores, como hoy. El detonante fue cuando empecé a subir contenido de Ultimate Team y 'El Camino de Alex Hunter' (una modalidad del videojuego FIFA), fue una época en la que todo comenzó a crecer.

- ¿Cree que en este nuevo mundo de creadores de contenido hay espacio para todos?

- Sí, especialmente en TikTok. Esta es una plataforma en la que aparecen famosos hasta debajo de las piedras. Puedes no conocer a una persona y de repente tiene millones de seguidores por haber conseguido hacer virales algunos de sus vídeos. Es el lugar en el que más se puede llegar a crecer ahora mismo, es donde cada día aparecen nuevos creadores de contenido. Mientras que en sitios como YouTube o Twitch es mucho más difícil, en TikTok simplemente con un móvil puedes empezar a subir y, por consiguiente, a crecer.

- Fútbol y youtubers. ¿Están condenados a entenderse?

- Totalmente. El fútbol siempre ha estado presente y nunca ha dejado de ser una moda, al igual que YouTube o Twitch, que también se han convertido con el paso del tiempo en algo cotidiano. Hay mucha gente que pasa malos momentos, que sufre bullying o depresión, y nosotros los creadores de contenido, con los vídeos o directos, les hacemos compañía. Se ha convertido en parte del día a día de las personas, como ver un partido de fútbol.

- ¿Qué recorrido cree que tienen las competiciones de videojuegos? ¿Podrían llegar a ser olímpicas?

- Nunca se sabe. Los chicos que están participando hoy aquí en el FC entrenan siete u ocho horas al día para competir, tal vez no a un nivel físico semejante al de unas olimpiadas, pero eso no quita que no lo sufran mucho, con normas, estrés y mucha disciplina mental. Igual que hay quienes no consideran a la Fórmula 1 realmente como un deporte, pero lo es, y aquí pasa igual. Tal vez los 'esports' (deportes electrónicos) no lleguen a ser olímpicos, pero al final con la dirección hacia la que apunta la tecnología puede llegar a ser posible.

- ¿Qué piensa de la creación de espacios para la innovación digital y emprendimiento juvenil?

- Es clave, ya que es parte del futuro. Cuando empecé, muchos me preguntaban si tenía otro trabajo como alternativa a los vídeos que estaba creando. Sin embargo, hoy en día se ve que esto ya es algo bastante serio. Apoyar el emprendimiento digital es apostar por el futuro, por lo que espero que este tipo de eventos y el mundo virtual sigan creciendo.