Irene Paredes, la coleccionista de títulos

Irene Paredes ha levantado la copa de la Nations League como capitana de la selección, que revalida título, y añade así a su interminable palmarés ... un trofeo más. La legazpiarra, de 34 años, puede exhibir un palmarés al alcance solo de las elegidas.

A las dos victorias en la Nations League, Paredes ha conquistado seis Ligas de Campeones (cuatro con el Barcelona, una con el París Saint-Germain y otra con el Athletic), cuatro Copas (tres con el Barcelona y una con el PSG) y dos Ligas de Campeones, ambas con el club azulgrana. También conquistó el Mundial.

Además de estos títulos mayores, la exrealista añade otros triunfos como cuatro Supercopas, todas con el Barcelona. Paredes jugó en la Real desde 2008 hasta 2011, cuando fichó por el Athletic.

No ha marcado en ninguno de los dos partidos de la final contra Alemania, pero Paredes tienen unas cifras goleadoras llamativas pese a jugar de central. Suma 77 tantos entre todas las competiciones, 14 de ellos en la selección.

Además de los títulos colectivos, la legazpiarra ha sido distinguida con premios individuales como mejor defensora de la Women's Champions League 2020/21 o ser incluida en el mejor once femenino de The Best FIFA en 2024.