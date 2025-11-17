Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Haaland celebra la clasificación de Noruega para el Mundial. Alberto Pizzoli / AFP
Mundial | Clasificación

Haaland se convierte en el rey vikingo

Sus 16 goles en la fase de clasificación han catapultado a Noruega, que estará en el Mundial 28 años después

Daniel Panero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Erling Haaland ha devuelto a Noruega la fiebre mundialista. Tras 28 años de sinsabores en el país escandinavo, el punta del Manchester City ha logrado ... lo que parecía imposible y lo ha hecho a base de cañonazos. Sus 16 tantos son el récord europeo de una fase de clasificación para el Mundial y constatan el gran momento que atraviesa un jugador para el que no hay hazaña goleadora que no esté al alcance de su mano. Es la era del rey vikingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Haaland se convierte en el rey vikingo

Haaland se convierte en el rey vikingo