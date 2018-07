Fútbol Garrido regresa al Real Unión y se estrena Juan Domínguez Javier Garrido, en el centro con botas blancas, es el gran fichaje para la próxima temporada. / F. DE LA HERA El club irundarra comenzó ayer la pretemporada en Gal con la incorporación del lateral exrealista y otras seis caras nuevas BORJA OLAZABAL IRUN. Jueves, 12 julio 2018, 08:59

El Real Unión empezó ayer a entrenar. Se acabaron las vacaciones y comienza un nuevo proyecto en el que el exjugador Juan Domínguez lleva la batuta como entrenador. Y no solo ha cambiado el preparador y algún miembro del cuerpo técnico -se ha incorporado al exjugador Joseba Agirre como segundo y a Roque Arambarri como analista táctico-, también se vieron sobre el césped de Gal siete caras nuevas.

Cinco de ellas ya estaban confirmadas por el club irundarra, las de Jon Ceberio, Asier Etxaburu, Javi Martínez, Yoel Sola y Jon Irazustabarrena, pero ayer mismo se anunciaron otros dos fichajes. Por un lado el del centrocampista Joseba Beitia, formado en las cantera de la Real y que llega desde el Racing de Ferrol, y por otro el de un hombre con una gran experiencia en la elite como Javier Garrido. El fichaje de renombre de esta campaña.

Segunda B- Grupo II Equipos: Sporting B, Oviedo B, Langreo, Racing de Santander, Gimnástica, Mirandés, Logroñés, Calahorra, Tudelano, Real B , Izarra, Bilbao Athletic, Gernika, Leioa, Arenas, Real Unión , Amorebieta, CD Vitoria, Durango y Barakaldo.

El irundarra entrenó toda la temporada pasada con el Real Unión -se quedó sin equipo en verano y se lesionó en enero- y ha aceptado la oferta unionista y vestir por primera vez la camiseta del equipo de su ciudad natal. Garrido cuenta que «empieza una nueva experiencia para mí, mucho más cercana a lo que estaba acostumbrado».

El lateral no esconde que «estoy aquí por un cúmulo de circunstancias. Desde la temporada pasada me abrieron las puertas, pero estuve esperando por si salían otras opciones hasta que me rompí la fascia plantar. El Real Unión me ha dado todas las facilidades, creo que se lo tenía que devolver y estoy con ganas de competir y poner a disposición del entrenador la experiencia que he adquirido en todos estos años en otros equipos».