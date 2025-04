«El fútbol en la India es atacar, atacar y atacar»

Llevaba tres años teniendo la oportunidad de salir de Irun y «vivir una experiencia diferente», pero no se decidió hasta esta temporada. Alain Oyarzun (Irun, ... 1993) dejó el pasado verano el Real Unión para jugar en el Rajasthan United de la segunda división de la India. Llegó a «otro fútbol» después de formarse en Zubieta y jugar en el Numancia, Zaragoza, Mirandés, Córdoba... Cambió Irun por Jaipur, uno de los principales destinos turísticos del país con tres millones de habitantes.

- ¿Qué se ha encontrado allí?

- Vine sin conocer nada de la ciudad ni del equipo, pero el entrenador es uruguayo, habla español y fue quien me llamó para venir. Me he encontrado con unos compañeros increíbles, la gente del club se ha portado muy bien y ha sido todo muy fácil.

- ¿Qué medios tienen?

- Sería injusto comparar las instalaciones con las de Zubieta. Tienes tu gimnasio, tu campo de entrenamiento, todo lo que necesita un futbolista. No hay lujos, no tienes siete fisios, pero no necesitas más. Cuando sales a estos sitios te das cuenta de lo que es el fútbol. Además, aquí el deporte principal no es el fútbol, sino el cricket.

- ¿Y cómo se vive el fútbol?

- En este equipo no hay tanta afición, pero sí que lo viven. No hemos notado esa presión de no ganar. Hemos quedado cuartos, a cuatro puntos del líder, y la gente se ha quedado muy contenta.

- ¿Qué nivel tiene la liga?

- Hay buenos jugadores. Hay gente que ha jugado en segunda de Francia y de Inglaterra, alguno en primera. Nuestra liga sería un nivel entre medias de Primera y Segunda RFEF. En el once pueden estar cuatro extranjeros, que al final son los que suben el nivel. Puede haber hasta seis en la plantilla y se nota mucho. Nosotros al principio jugábamos solo con dos y se nota la diferencia.

Adaptación «Hace muchísimo calor y en algunas ciudades mucha humedad. Muchas veces se juega a las dos de la tarde y no lo entiendo»

- ¿Cómo es el jugador indio?

- Es muy físico. No muy fuerte de envergadura, pero va al choque y no para de correr. En mi equipo había varios jugadores que técnicamente son increíbles, pero normalmente son más físicos que técnicos.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del juego?

- El fútbol es muy agresivo, muy intenso, no se para. No hay respeto, no se contemporiza demasiado. Es todo hacia adelante. Ya puedes ir ganando 2-1 en el 90 que van hacia arriba. No hay tanto control. Y luego hay unas entradas sin balón y unas patadas terribles. Para que te piten una falta te tiene que colgar la rodilla. No es un fútbol táctico. Coge el balón el portero, saca rápido y lo que se hace es atacar, atacar y atacar. Eso a mí al principio me costó un poco. Enseguida vi que no hay control. Contras y partido abierto desde el minuto cinco.

- Ha llevado el brazalete de capitán. Se ha adaptado bien.

- Costó un poco porque hace muchísimo calor, pero al final te adaptas. Ahora estamos a 42 grados y muchas veces se juega a las dos de la tarde, que es algo que no entiendo. Se pasa mal. Además del calor, en otras ciudades hay muchísima humedad. Luego te acostumbras. Con los españoles y uruguayos que hay en el equipo hemos intentado jugar un fútbol diferente. Hemos procurado tener un poco más el balón, de ser más protagonistas, que los partidos no sean tan alocados. Pero al final te encuentras en un equipo que está acostumbrado a jugar de una manera determinada, a lo que le gusta, y es un poco la pelea que hemos tenido con ellos.

- Ha cambiado una ciudad de 60.000 habitantes por otra de tres millones.

- La ciudad es enorme, un caos de gente. Es terrorífico, pero te acostumbras. Lo peor es la comida, es lo que más echas de menos. Aquí no hay carne y se echa en falta.

- ¿Tiene que tener mucho cuidado con lo que come?

- Sí, me entró una bacteria no hace mucho. Me dejó muy mal, perdí 5 kilos en siete días. Estuve jugando sin entrenar, incluso pasé por el hospital. No sé qué me sentó mal, pero aquí tienes que estar atento a todo. No es recomendable beber del agua del grifo, hay que tener cuidado con los hielos... Hay que estar al loro.

- ¿Dónde va a jugar la próxima temporada?

- En estos momentos soy agente libre, pero quieren que renueve. Ahora me voy de vacaciones a desconectar y ya veremos qué nos depara el futuro. No me importaría cambiar, pero sí me gustaría seguir por Asia. Lo que no quería era acabar mi carrera futbolística habiendo jugado solo en un país.