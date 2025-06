«El fútbol guipuzcoano se coloca en un lugar de referencia»

La Federación Guipuzcoana de Fútbol ha celebrado esta semana su Asamblea General. La primera tras la reelección de Manu Díaz como presidente se ha saldado ... con un alto quórum en el que todas las propuestas se aprobaron por unanimidad.

– ¿Qué valoración hace de la asamblea?

– Fue una asamblea tranquila, tampoco había grandes temas para tratar, eran más bien temas ordinarios de memoria deportiva y aspecto económico. Celebramos una participación altísima, seguimos siendo probablemente una de las federaciones de todo el Estado donde más se participa. Con un quórum de casi el 75%. Las intervenciones después de las votaciones se centraron en el respeto entre los clubes a la hora de hacer captación o fichajes y el problema también de los incidentes de las gradas en los campos aficionados.

– ¿Existe un aumento de quejas por la captación de jugadores?

– No, no hay aumento de quejas, las quejas son las que han sido desde tiempo inmemorial. En la zona de Donostialdea, los clubes intentan mejorar sus plantillas para mantener unas categorías que ellos consideran que son de prestigio. Eso incide en otros clubes más pequeños, eso se verbalizó en la asamblea. Nuestra postura siempre es la misma, creemos que tiene que haber un clima de respeto entre los clubes, que hay que tener mucho cuidado con no ser agresivo, sobre todo con los clubes de localidades más pequeñas, o los que no están orientados al resultado, porque al final un ecosistema sano es aquel que tiene muchos equipos y muchos clubes que puedan hacer bien su trabajo.

– Se trata de mantener un comportamiento respetuoso entre todos los clubes.

– Detrás de todo esto subyace muchas veces la querencia de los padres, que piensan que por estar en una categoría más arriba su hijo va a estar mejor, cuando la mayoría de los clubes hacen un trabajo excelente y no importa en qué categoría estén. Siempre abogamos por jugar en cercanía, por jugar con tus amigos, pero hay personas que tienen más ambición deportiva y que buscan subir de categoría. Si el talento se concentra en manos de unos pocos, las competiciones se deterioran y los procesos formativos pierden calidad.

– Hay clubes que estudian el prohibir el regreso a un jugador que se va.

– Cada club es soberano de gestionar su política como quiere y hubo alguna intervención en ese sentido. Desde la federación no entramos a valorar cómo gestiona un club su respuesta ante las amenazas de las captaciones externas. Nuestro compromiso era dotarnos de una herramienta, de un documento que sirviera de guía. Este documento existe, lo firmaron la gran mayoría de los clubes y siempre pedimos que recuerden ese espíritu por el que lo firmaron en 2021. Se trata simplemente de establecer unos criterios y de respetar unas formas, porque evidentemente no podemos poner en este caso obstáculos legales a los fichajes de jugadores en edades tempranas, pero sí que podemos dar una orientación de cómo creemos que debe hacerse.

– ¿Cómo definiría la campaña que acaba de concluir?

– Ha sido una temporada larga y apasionante. Es verdad que en nuestro deporte siempre llama más la atención los logros de los equipos profesionales, pero a nivel territorial hay que tener en cuenta que comenzamos en septiembre y terminamos a principios de junio. Ha sido un año en el que sobre todo se ha hablado de fútbol, del discurrir de las competiciones. Los cambios que se han hecho en los últimos años en el sistema de competición para hacerla más pareja y más atractiva han resultado bien. Era el primer año en el que teníamos todas las competiciones como a nosotros nos hubiera gustado, y estamos satisfechos de estos cambios.

– Una de las novedades aprobadas llega respecto a las niñas de segundo año de alevín.

– Sí. Van a tener, por fin, el mismo tratamiento que los niños de segundo año de alevín. Hemos acordado con Diputación poner en marcha el mismo itinerario que los chicos. Podrán tener dos sesiones de entrenamiento semanales y jugar doce jornadas. Es exactamente lo mismo que los chicos de su edad.

– ¿El crecimiento del fútbol femenino en las etapas de formación sigue siendo exponencial?

– Es absolutamente impresionante. Este año tenemos 500 licencias más que el año anterior. Estamos hablando de crecimientos del 10 al 15% en situación de baja natalidad. El futuro del fútbol, no solo a nivel de equipo, sino también a nivel estatal, se tiene que escribir en femenino porque es donde va a estar nuestro crecimiento. Tenemos unas cifras que son espectaculares y vamos a seguir apostando y dando las mejores condiciones que podamos a nuestros equipos de chicas para generar un ecosistema que sea puntero. A mí la parte que me preocupa es la del juego de aficionado y cada vez hay más niñas jugando, pero en la élite en Gipuzkoa tenemos dos equipos referentes en la Liga F.

– Gipuzkoa se consolida como referencia en la élite con el ascenso del Sanse.

– El fútbol guipuzcoano goza de buena salud ahora mismo con cinco equipos en las principales categorías. Nos coloca en un lugar de referencia a nivel estatal. Desgraciadamente ni se nos reconoce en la Federación Española ni se nos valora, pero creo que al menos en casa sí deberíamos pararnos en este tipo de detalle. Tenemos cinco estructuras profesionales, cuando por ratio deberíamos tener una. Eso nos mantiene en una posición de vanguardia que ha quedado este año más redondeada con ese ascenso del Sanse. Y no un ascenso cualquiera, con ocho guipuzcoanos jugando titulares y nacidos por todo el territorio.

– ¿Le suma valor el haber llegado a la élite con jugadores de casa?

– Es una de las claves que nos diferencia de otros ascensos. Es algo que demuestra que el modelo funciona. Se genera mucha polémica con la manera de hacer de Gipuzkoa en edades tempranas, y todos estos chicos han nacido y han crecido con este modelo. No nos gusta radicalizarnos en ningún momento, siempre hemos tenido las bondades de hacer las cosas con calma, de no llegar al rendimiento tan pronto como en otros sitios, de ir con más calma. Con nuestra manera de hacer las cosas, somos capaces de llevar a un filial a la élite.

– Compareció hace unas semanas en las Juntas Generales para expresar la opinión del ente federativo sobre el deporte escolar.

– Hemos mantenido una posición coherente desde que llegamos. Es un sistema que está generando unos resultados que son absolutamente incuestionables porque son objetivos. No hay más que ver, en el fútbol en concreto, las convocatorias de la selección española en cualquiera de las edades. Podemos aportar mucho en el diseño del nuevo multikirola. Ojalá quieran contar con nosotros, que nadie vea al fútbol como un enemigo al sistema actual. El problema no es empezar a especializarnos en el año de especialización, seguimos dando talentos también de temprana edad. Lo que ocurre, que también lo dijimos desde el primer momento, es que pensamos que el modelo necesita una continua revisión, una flexibilización en algunos aspectos, que además pensamos que ni son críticos ni entorpecen al desarrollo multideportivo.

– ¿Se refiere al aumento de jornadas de competición?

– Nuestra propuesta sigue siendo la misma que hicimos en noviembre de 2021 junto con la Real Sociedad. Pensamos que todos los niños y niñas de la misma edad tienen que poder hacer dos sesiones semanales de entrenamiento. Y sobre todo empieza a no ser defendible que tengamos que jugar nueve jornadas. Esto ya no tiene ninguna defensa. En Álava o Vizcaya están jugando 28 jornadas. No queremos saturar las competiciones, ni las instalaciones, ni saturar a los niños y niñas. Para nosotros lo importante es su desarrollo. Va a ser siempre mejor conseguir una flexibilización del sistema que esperar a que los jueces nos gobiernen.

– ¿Hay una preocupación por la fuga a otros territorios?

– Sí, y además no es un tema de talento. Los ejemplos son claros, el chico que cruza la carretera en Eibar para ir a Ermua porque hay barra libre. Lo mismo pasa con Iparralde o el que prefiere ir a Navarra. Puede ser un talento potencial o no. Lo que nos parece complicado es gestionar una situación en la que uno cruzando una calle es capaz de tener un régimen completamente distinto. Un jugador en Deba solo con ir a Ondarroa puede jugar más del doble de partidos. Creo que habría que llegar a un acuerdo evitando tentaciones de judicializar el fútbol o el deporte en edades tempranas. Cada vez que se ha judicializado nos ha ido mal.

– Se han vuelto a monitorizar los partidos de la categoría cadete con el objetivo de prevenir incidentes en los campos de fútbol. ¿Cúal es la valoración?

– Sí, por segunda temporada consecutiva se ha desarrollado el programa Deportivity, que monitoriza los partidos de la categoría cadete, tanto en fútbol 11 como en fútbol sala. El índice de partidos no deportivos es extremadamente bajo, ya que tras haberse calificado un total de 3.004 partidos, se han detectado un total de 22 encuentros no deportivos (0,78%), en los cuales se han desarrollado las acciones correctoras que contempla el programa.

– Esta ha sido su primera asamblea después de la reelección como presidente con un resultado positivo respecto a las cuentas anuales.

– Sí. Es que somos una federación que mira muchísimo todas las partidas, que controla el gasto casi por deformación profesional. La clave es la contención del gasto, es mirar muy mucho todo lo que se gasta. También es verdad que hemos tenido algún ingreso extraordinario, como un premio por el campeonato de Europa al conseguir la selección española. La federación está preparada para cualquier problema que pudiera haber en el futuro y económicamente con unas bases muy sólidas.